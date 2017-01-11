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Французские гандболисты разгромили бразильцев в первом матче чемпионата мира
Действующие чемпионы мира гандболисты Франции успешно начали защиту своего титула на домашнем мировом первенстве, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В стартовом поединке 11 января французы разгромили в Париже команду Бразилии со счетом 31:16 (17:7).
Сегодня в предварительной группе А состоятся еще две встречи: Россия — Япония, Польша — Норвегия.
Три поединка пройдут в предварительной группе В: Словения — Ангола, Македония — Тунис, Испания — Исландия.
Участники группы D начнут состязания также 13 января: Катар — Египет, Швеция — Бахрейн, Дания — Аргентина.
По итогам первого этапа планетарного форума в 1/8 финала выйдут по 4 лучшие команды из каждой группы.
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Действующие чемпионы мира гандболисты Франции успешно начали защиту своего титула на домашнем мировом первенстве.
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