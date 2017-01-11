Прокуратура Могилева приняла решение провести дополнительную проверку по заявлениям граждан о подделке документов на признание их жилых домов общежитиями.



Здание под № 29 на улице Заслонова. Фото: gazetanm.eu

Жильцы домов № 28, 29, 30 по улице Заслонова и дома № 4 по улице Строителей находятся под угрозой выселения несмотря на то, что прожили в этих домах десятки лет. Согласно принятым в 2013 году властями документам, дома, бывшие на балансе стройтреста № 12, который подчиняется Минстройархитектуры, перешли в коммунальную собственность. Здания юридически остаются на балансе стройтреста, который теперь отказывается считать жильцов квартиросъемщиками, заявляя, что они живут в общежитиях.

В течение лета 2016 года в Могилеве проходили суды по искам 29 жильцов, требующих признать здания жилыми домами, а их самих — квартиросъемщиками. Несмотря на предоставленные документы, свидетельствующие о статусе зданий как жилых домов с квартирами, суд Ленинского района отклонил все иски жильцов .

Осенью 2016 года жильцы обратились в милицию с требованием возбудить уголовное дело о подделке и уничтожении документов , а также нецелевом расходовании средств, выделенных на реконструкцию одного из спорных домов. В ноябре в возбуждении дела им было отказано по причине отсутствия состава преступления в действиях должностных лиц стройтреста.

— При изучении материала проверки установлено, что проверка проведена неполно и решение об отказе в возбуждении уголовного дела принято преждевременно. В настоящее время постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено. Для организации дополнительной проверки материал направлен начальнику Ленинского РОВД Могилева, — сообщил жильцам прокурор Могилева Николай Вульвач.

В свою очередь жильцы усмотрели фальсификацию документов, предоставленных в суды Могилевским агентством по государственной регистрации и земельному кадастру. По словам жильцов, бывшее БТИ, ссылаясь на решение Могилевского горисполкома от 17 ноября 2004 года, указывало, что спорные здания являются общежитиями, хотя в данном решении они указаны как жилые дома. По данному поводу было направлено заявление в областную прокуратуру, которая переправила его в милицию.

В настоящее время, обжалуя решения Ленинского суда Могилева, жильцы дошли до Верховного суда, который, однако, признал правомерность выводов своих могилевских коллег. Вместе с тем процесс выселения приостановлен до 1 апреля 2017 года из-за подачи жильцами надзорной жалобы на решение высшей судебной инстанции, а также продолжающегося разбирательства в Генеральной прокуратуре относительно статуса зданий, сообщил БелаПАН могилевский правозащитник Борис Бухель.

На встрече с жильцами в сентябре 2016 года генеральный директор стройтреста № 12 Дмитрий Морозов обещал переселить их в другие общежития. Однако люди полагают, что впоследствии они будут выселены на улицу из принадлежащих стройтресту зданий уже на законных основаниях, поскольку не работают в данной строительной организации.