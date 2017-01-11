﻿ В Могилеве четыре дома "переоформили" в общежития. Прокуратура проведет проверку законно ли. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Могилеве четыре дома "переоформили" в общежития. Прокуратура проведет проверку законно ли

12.01.2017 20:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Прокуратура Могилева приняла решение провести дополнительную проверку по заявлениям граждан о подделке документов на признание их жилых домов общежитиями.


Здание под № 29 на улице Заслонова. Фото: gazetanm.eu

Жильцы домов № 28, 29, 30 по улице Заслонова и дома № 4 по улице Строителей находятся под угрозой выселения несмотря на то, что прожили в этих домах десятки лет. Согласно принятым в 2013 году властями документам, дома, бывшие на балансе стройтреста № 12, который подчиняется Минстройархитектуры, перешли в коммунальную собственность. Здания юридически остаются на балансе стройтреста, который теперь отказывается считать жильцов квартиросъемщиками, заявляя, что они живут в общежитиях.

Пять жителей Могилева через суд требуют не считать их дом общежитием

В течение лета 2016 года в Могилеве проходили суды по искам 29 жильцов, требующих признать здания жилыми домами, а их самих — квартиросъемщиками. Несмотря на предоставленные документы, свидетельствующие о статусе зданий как жилых домов с квартирами, суд Ленинского района отклонил все иски жильцов.

Осенью 2016 года жильцы обратились в милицию с требованием возбудить уголовное дело о подделке и уничтожении документов, а также нецелевом расходовании средств, выделенных на реконструкцию одного из спорных домов. В ноябре в возбуждении дела им было отказано по причине отсутствия состава преступления в действиях должностных лиц стройтреста.

— При изучении материала проверки установлено, что проверка проведена неполно и решение об отказе в возбуждении уголовного дела принято преждевременно. В настоящее время постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено. Для организации дополнительной проверки материал направлен начальнику Ленинского РОВД Могилева, — сообщил жильцам прокурор Могилева Николай Вульвач.

В свою очередь жильцы усмотрели фальсификацию документов, предоставленных в суды Могилевским агентством по государственной регистрации и земельному кадастру. По словам жильцов, бывшее БТИ, ссылаясь на решение Могилевского горисполкома от 17 ноября 2004 года, указывало, что спорные здания являются общежитиями, хотя в данном решении они указаны как жилые дома. По данному поводу было направлено заявление в областную прокуратуру, которая переправила его в милицию.

В настоящее время, обжалуя решения Ленинского суда Могилева, жильцы дошли до Верховного суда, который, однако, признал правомерность выводов своих могилевских коллег. Вместе с тем процесс выселения приостановлен до 1 апреля 2017 года из-за подачи жильцами надзорной жалобы на решение высшей судебной инстанции, а также продолжающегося разбирательства в Генеральной прокуратуре относительно статуса зданий, сообщил БелаПАН могилевский правозащитник Борис Бухель.

На встрече с жильцами в сентябре 2016 года генеральный директор стройтреста № 12 Дмитрий Морозов обещал переселить их в другие общежития. Однако люди полагают, что впоследствии они будут выселены на улицу из принадлежащих стройтресту зданий уже на законных основаниях, поскольку не работают в данной строительной организации.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 13
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жильцы спорных зданий судятся со стройтрестом с лета 2016 года.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Сколько белорусов осведомлены об общественных инициативах?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика