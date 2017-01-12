Индекс цен на продовольственные товары по Могилевской области в декабре 2016 года по сравнению с ноябрем 2016 года составил 101,1%. За 2016 год он повысился на 11,9%, сообщает Главное статуправление региона.

А вот непродовольственные товары подешевели на 0,2%. Индекс цен на них в декабре прошлого года по сравнению с ноябрем составил 99,8%. За год зафиксирован рост на 6,6%.

Цены на услуги в регионе в декабре по отношению к ноябрю выросли менее чем на 1% и составили 100,7%. За год они выросли на 17,8%.

Если сравнивать индекс цен за весь 2016 год с показателями 2015-го, то больше всего подорожали услуги — на 21%. Цена на продовольственные товары выросла на 10,7%, на непродовольственные — на 7,8%.