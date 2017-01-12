

фото: sila4all.wordpress.com

Никогда прежде младшее поколение не имело таких возможностей, как сейчас. Никогда ему ещё не жилось так плохо в сравнении с родителями и старшими братьями. Причем речь идет в том числе о развитых странах.

Андрей Нальгин уверен, что современная молодёжь живет хуже, чем их родителям. В свою очередь, старшее поколение, выходящее на пенсию и рассчитывающее на помощь со стороны детей, также будет разочаровано в ожиданиях.

Никогда прежде младшее поколение не имело таких возможностей, как сейчас. Никогда ему ещё не жилось так плохо в сравнении с родителями и старшими братьями. Миллениалы могут чувствовать себя обманутыми и единственное, что их утешит – следующим будет ещё тяжелее.



Итак, большинство людей, родившихся после Второй Мировой войны в странах с развитой экономикой были вправе предположить, что они будут жить лучше, чем родители. Большую часть времени это предположение оказывалось верным. Все последние 70 лет – исключением краткого перерыва в начале 1970-х – домохозяйства в 25 странах ОЭСР с приятным чувством наблюдали за ростом своего благосостояния как до, так и после уплаты налогов. Ещё в период между 1993 и 2005 гг. 98% из них видели повышение реальных располагаемых доходов.



Казалось, эта музыка будет вечной. Но Великая рецессия выставила свой счёт. И золотой миллиард наполовину обеднел.



Между 2005 и 2014 гг. реальные доходы населения в странах с развитой экономикой совсем не росли или даже упали у 65% – 70% домохозяйств. Это затронуло более 540 млн. человек.



Хорошая новость – государственные трансферты и более низкие налоговые ставки частично смягчают последствия этого тренда. Плохая – до четверти всех домохозяйств всё ещё сталкиваются со стагнацией или падением располагаемых доходов.



Основное бремя сокращения выпадает на долю молодых. К примеру, в Англии они лидируют по величине снижения реальной почасовой оплаты.



И прирост реальных зарплат у этой возрастной когорты нулевой в отличие от более старшего поколения (что, впрочем, объясняется низкими стартовыми позициями в современных фирмах).



При этом родители и старшие братья миллениалов могли рассчитывать на рост зарплат с возрастом и опытом. Но нынешняя молодёжь ближайшие 20 лет будет сталкиваться с жёстким конкурентным давлением со стороны автоматизации, роботизации, уберизации, etc. Что не сулит удовлетворения зарплатных ожиданий.



И если низкие темпы экономического роста этого десятилетия сохранятся, доля домохозяйств, чьи доходы топчутся на месте или падают, может подняться до 70% или даже до 80% в течение следующих 10 лет.



Но этот тренд бьёт не только по молодым. Старшее поколение, выходящее на пенсию и рассчитывающее на помощь со стороны детей, также будет разочаровано в ожиданиях. А если учесть, что их пенсионные накопления будут в реальном выражении ниже, чем у нынешних пенсионеров (во многом по причине падения доходности вложений в госбумаги на фоне десятилетия низких процентных ставок), разочарование станет ещё горше. И на государство надежд особых нет: развитый мир уже столкнулся с пенсионным кризисом, развивающийся идёт туда полным ходом. Меж тем продолжительность жизни будет расти...





