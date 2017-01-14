Один человек погиб и еще три получили травмы в результате ДТП, которое произошло 14 января, в 18.05, в Лепельском районе. Об этом БЕЛТА сообщил представитель ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

По предварительной информации, 54-летняя водитель Mazda 626 ехала по трассе М3 Минск — Витебск и на 123 километре дороги не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с фурой Renault.

В результате ДТП водитель Mazda получила тяжелые травмы и была доставлена в Лепельскую центральную районную больницу, однако врачам не удалось спасти ее жизнь — она умерла во время операции. Также в аварии травмы различной степени тяжести получили три пассажира легковушки, они госпитализированы.