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"5 дней без визы": новые нюансы для иностранцев

16.01.2017 14:15 — Разное | БДГ  
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"Пятидневный безвиз" обрастает новыми подробностями, которые следует знать каждому иностранцу, засобиравшемуся в Беларусь.
 
С 12 февраля граждане 80 государств мира на 5 дней смогут попасть в Беларусь без виз. Если, конечно, прилетят через Национальный аэропорт "Минск".
 
Безвизовый режим не распространяется на пассажиров, прибывающих из России и отбывающих обратно: на таких рейсах не проводится пограничный контроль, так как они внутренние.
 
Находиться в Беларуси без визы можно в течение 5 дней. Превышение временного лимита грозит штрафом в 550 евро.
 
Чтобы воспользоваться пятидневным безвизовым режимом, иностранцы обязаны иметь при въезде в Беларусь:
  • паспорт (или документ, его заменяющий);
  • не менее 46 рублей на каждый день пребывания;
  • страховку на сумму не менее 10 тысяч евро.
Регистрироваться в ОВД не нужно.
 
С 2015 года действует безвизовый въезд для иностранцев, которые посещают Беловежскую пущу, а с 2016 года - для посетителей Августовского канала Гродно.
 
9 января Александр Лукашенко подписал указ №8 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан": при въезде через аэропорт Минск-2 жители 80 стран смогут находиться в Беларуси 5 дней без виз.
 
Беларусь не ждет скорой отмены виз с ЕС.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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"Пятидневный безвиз" обрастает новыми подробностями, которые следует знать каждому иностранцу, засобиравшемуся в Беларусь.

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