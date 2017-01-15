"Пятидневный безвиз" обрастает новыми подробностями, которые следует знать каждому иностранцу, засобиравшемуся в Беларусь. обрастает новыми подробностями, которые следует знать каждому иностранцу, засобиравшемуся в Беларусь.

С 12 февраля граждане 80 государств мира на 5 дней смогут попасть в Беларусь без виз. Если, конечно, прилетят через Национальный аэропорт " Минск ".

Безвизовый режим не распространяется на пассажиров, прибывающих из России и отбывающих обратно: на таких рейсах не проводится пограничный контроль, так как они внутренние.

Находиться в Беларуси без визы можно в течение 5 дней. Превышение временного лимита грозит штрафом в 550 евро.

Чтобы воспользоваться пятидневным безвизовым режимом, иностранцы обязаны иметь при въезде в Беларусь:

паспорт (или документ, его заменяющий);

не менее 46 рублей на каждый день пребывания;

страховку на сумму не менее 10 тысяч евро.

Регистрироваться в ОВД не нужно.

С 2015 года действует безвизовый въезд для иностранцев, которые посещают Беловежскую пущу, а с 2016 года - для посетителей Августовского канала Гродно