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"5 дней без визы": новые нюансы для иностранцев
С 12 февраля граждане 80 государств мира на 5 дней смогут попасть в Беларусь без виз. Если, конечно, прилетят через Национальный аэропорт "Минск".
Безвизовый режим не распространяется на пассажиров, прибывающих из России и отбывающих обратно: на таких рейсах не проводится пограничный контроль, так как они внутренние.
Находиться в Беларуси без визы можно в течение 5 дней. Превышение временного лимита грозит штрафом в 550 евро.
Чтобы воспользоваться пятидневным безвизовым режимом, иностранцы обязаны иметь при въезде в Беларусь:
Регистрироваться в ОВД не нужно.
С 2015 года действует безвизовый въезд для иностранцев, которые посещают Беловежскую пущу, а с 2016 года - для посетителей Августовского канала Гродно.
9 января Александр Лукашенко
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"Пятидневный безвиз" обрастает новыми подробностями, которые следует знать каждому иностранцу, засобиравшемуся в Беларусь.
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