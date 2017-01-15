16 января в 19.00 сборная Беларуси по футболу (U-17) на «Кубке развития-2017» играет против Финляндии.

Видеотрансляция:

Напомним, что с 15 по 22 января при поддержке ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и Минского городского исполнительного комитета в Минском футбольном манеже проходит 13-й международный юношеский турнир среди сборных до 17 лет.

Первый матч на турнире наша команда провела вчера и обыграла сверстников из Латвии (2:0) .

С полным расписание турнира можно познакомиться тут.