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Белорусские футболисты играют на "Кубке развития" против финнов. Онлайн TUT!
16 января в 19.00 сборная Беларуси по футболу (U-17) на «Кубке развития-2017» играет против Финляндии.
Видеотрансляция:
Напомним, что с 15 по 22 января при поддержке ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и Минского городского исполнительного комитета в Минском футбольном манеже проходит 13-й международный юношеский турнир среди сборных до 17 лет.
Первый матч на турнире наша команда провела вчера и
С полным расписание турнира можно познакомиться тут.
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Первый матч на турнире наша сборная провела вчера и обыграла сверстников из Латвии (2:0).
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