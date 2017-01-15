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Белорусские футболисты играют на "Кубке развития" против финнов. Онлайн TUT!

16.01.2017 19:01 — Разное | Tut.by  
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16 января в 19.00 сборная Беларуси по футболу (U-17) на «Кубке развития-2017» играет против Финляндии.

Видеотрансляция:

Напомним, что с 15 по 22 января при поддержке ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и Минского городского исполнительного комитета в Минском футбольном манеже проходит 13-й международный юношеский турнир среди сборных до 17 лет.

Первый матч на турнире наша команда провела вчера и обыграла сверстников из Латвии (2:0).

С полным расписание турнира можно познакомиться тут.

 
Теги: знакомства
 
 
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Первый матч на турнире наша сборная провела вчера и обыграла сверстников из Латвии (2:0).

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