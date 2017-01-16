Витебские следователи продолжают выяснять детали резонансного ДТП под Витебском, в котором скорая наехала на маленькую девочку, выпавшую из санок. Против водителя возбудили уголовное дело. Сама малышка, к счастью, идет на поправку. TUT.BY пообщался с мамой ребенка.



Надувные санки, на которых везли двоих детей. Фото: Следственный комитет

Напомним, ДТП произошло в десятом часу вечера 14 января на улице Центральной в агрогородке Кировский недалеко от Витебска. Водитель городской станции скорой медицинской помощи ехал по вызову на служебном автомобиле и совершил наезд на девочку 2 лет 8 месяцев. Ребенок выпал из детских надувных санок и лежал на проезжей части. Девочку госпитализировали в нейрохирургическое отделение областной больницы. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и мягких тканей головы, а также другие травмы.

Семья маленькой Вики живет в Бителево — окраинном районе Витебска. Ольга, ее мама, рассказала TUT.BY про обстоятельства субботнего вечера:

— У нас гостила родственница с сыном. Ему 2,6 года — почти ровесники с дочкой. Вечером мы пошли их провожать в Кировский. Дети вдвоем ехали на надувных санках, которые принадлежат родственнице. У нас есть свои, но они металлические, и плохо двигались по раскисшей дороге. Родственница катила детей по расчищенной улице, а тротуаров на ней нет. Вскоре по улице проехала «скорая»… Как дочка выпала из санок, я не видела — находилась на некотором расстоянии.

Сотрудники ГАИ установили, что женщина, которая везла детей на санках, была в легкой степени опьянения: в ее крови обнаружили 0,8 промилле алкоголя.

Родственница некоторое расстояние пробежала с санками по улице. Когда обернулась, увидела, что в санках сидит только ее сын, а сзади светят фары приближающейся скорой. Бросилась за девочкой, но было уже поздно.

56-летний водитель ГАЗ пояснил сотрудникам Госавтоинспекции, что поздно увидел девочку на дороге: на ней была светлая одежда, которая сливалась со снегом. Вначале подумал, что это какой-то сверток. Мужчина не смог избежать наезда, но притормозил и пропустил ребенка между колес. После ДТП он сразу же отвез девочку в больницу.



Дорога, на которой произошло ДТП. Фото: Следственный комитет

— Состояние дочки улучшается. Она кушает, бегает, смотрит мультики. Врачи говорят, что ее жизни ничто не угрожает, — поделилась мама.

Витебский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении водителя скорой помощи, — сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по области Светлана Сахарова.

Мужчину подозревают в нарушении ПДД или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения.

— У водителя взяли обязательство о явке. Следователи выясняют механизм получения ребенком телесных повреждений. Они назначили судебно-медицинскую и автотехническую экспертизы, опросили свидетелей и очевидцев, — отметила Светлана Сахарова.