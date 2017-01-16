﻿﻿ За 11 месяцев 2016 года доходы упали на 7,5%. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

За 11 месяцев 2016 года доходы упали на 7,5%

17.01.2017 18:04 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Доходы граждан Беларуси в минувшем году стремительно сокращались к показателю года позапрошлого.

По данным Национального статистического комитета, реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси за январь-нояб 2016 года снизились на 7,5%: их уровень составил 92,5% к уровню реальных доходов населения за январь-ноябрь 2015 года.

Как сообщает Белстат, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 61,8%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,3%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 24%, доходы от собственности и прочие доходы – 5,9%.

Справка БДГ

Реальные располагаемые денежные доходы населения - это денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги (инфляция).

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доходы граждан Беларуси в минувшем году стремительно сокращались к показателю года позапрошлого.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Еще ниже. Реальные доходы населения обновили антирекорд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика