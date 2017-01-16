Доходы граждан Беларуси в минувшем году стремительно сокращались к показателю года позапрошлого.

По данным Национального статистического комитета, реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси за январь-нояб 2016 года снизились на 7,5%: их уровень составил 92,5% к уровню реальных доходов населения за январь-ноябрь 2015 года.

Как сообщает Белстат, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 61,8%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,3%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 24%, доходы от собственности и прочие доходы – 5,9%.

Справка БДГ

Реальные располагаемые денежные доходы населения - это денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги (инфляция).