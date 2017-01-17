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"Леди Босс - 2017": новые правила и возможности в популярном проекте о женском бизнесе
LADY.TUT.BY при поддержке "Альфа-банка" представляет новый сезон проекта о серьёзном бизнесе с женским лицом — «Леди Босс — 2017».
«Леди Босс» — что это?
Ответ на этот вопрос давно известен бизнес-сообществу Беларуси, ведущим СМИ и всем, кому интересна расстановка фигур в деловой жизни нашей страны. Шестой год подряд «Леди Босс» собирает 12 самых успешных и известных бизнес-леди Беларуси, чтобы они рассказали о своем деле всей стране и доказали: женщинам — место на корабле большого бизнеса!
«Леди Босс» — кто это?
Сегодня — это 60 женщин-руководителей, прошедших школу проекта. Быть их клиентом приятно. Ведь более трех месяцев лица этих леди не сходят со страниц ведущих СМИ. Быть их партнером — ценно. Кредит доверия к участницам, которые не боятся заявить о себе на всю Беларусь, колоссален. Быть их конкурентом — лестно. Потому что участие в «Леди Босс» дает бизнесу статус, который непросто завоевать.
Кто станет новыми «Леди Босс»? Возможно, именно вы!
Ведь в этом сезоне — новые правила, которые открывают беспрецедентные возможности.
Раньше участницей могла быть только со/учредитель или директор бизнеса (бизнесу не менее 1 года!), в штате которой не менее 3 человек.
А теперь?
В этом сезоне стать участницей может каждая леди, которая руководит серьезными процессами и большим коллективом в крупной и престижной компании (численность компании не менее 100 человек). Топ-менеджеры, коммерческие директора получают уникальный шанс вывести любимую компанию на новый уровень и «прокачать» профессиональные и личностные качества на престижной рекламной площадке TUT.BY. Это подарок от оргкомитета, который уверен: вписать свое имя в историю «Леди Босс» достойны не только учредители, но и талантливые, яркие управленцы без этого статуса.
Если это ваш случай, то, быть может, он тот самый — счастливый?
Мы ждем вашу заявку по адресу: lady_boss@tutby.com.
В письме укажите ФИО, контактный телефон, должность и название компании, а также краткое описание потенциальной участницы проекта — себя или вашего руководителя.
Также проект «Леди Босс — 2017» готов рассмотреть предложения подарочных партнеров — рады сотрудничеству с лучшими в своей сфере!
«Леди Босс 2017» — что нас ждёт?
Если вы участница, вас ждут принципиально новые профессиональные возможности, стопроцентная узнаваемость вас и вашего дела (к этому нужно быть готовой!), а главное: возможность открыть новые грани своей личности и почувствовать себя не только безупречным руководителем, но и настоящей женщиной.
Давайте вспомним, как это было в юбилейном сезоне проекта «Леди Босс — 2016»!
В этом году проект «Леди Босс» будет освещаться не только на TUT.BY и в печатных СМИ, но и на телевидении! Все участницы «Леди Босс — 2017» получат эфир в телестудии, а значит, дополнительную возможность заявить о себе огромной аудитории.
И впервые финал проекта «Леди БОСС» будет в прямом эфире 8 канала, а это значит, аудитория потенциальных клиентов, партнеров и поклонников участниц проекта будет исчисляться миллионами!
Если вы читатель: готовьтесь к увлекательным репортажам о том, как сильные женщины преодолевают себя, попадая в непредсказуемые ситуации, и интервью, которые можно использовать как инструкцию к личному успеху. Все закулисье проекта ждет нас на LADY.TUT.BY!
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Что ждёт нас в шестом сезоне проекта? Об этом вы узнаете первыми!
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