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"Леди Босс - 2017": новые правила и возможности в популярном проекте о женском бизнесе

18.01.2017 08:40 — Разное | Tut.by  
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LADY.TUT.BY при поддержке "Альфа-банка" представляет новый сезон проекта о серьёзном бизнесе с женским лицом — «Леди Босс — 2017».


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«Леди Босс» — что это?

Ответ на этот вопрос давно известен бизнес-сообществу Беларуси, ведущим СМИ и всем, кому интересна расстановка фигур в деловой жизни нашей страны. Шестой год подряд «Леди Босс» собирает 12 самых успешных и известных бизнес-леди Беларуси, чтобы они рассказали о своем деле всей стране и доказали: женщинам — место на корабле большого бизнеса!

Официальный партнёр

«Леди Босс» — кто это?

Сегодня — это 60 женщин-руководителей, прошедших школу проекта. Быть их клиентом приятно. Ведь более трех месяцев лица этих леди не сходят со страниц ведущих СМИ. Быть их партнером — ценно. Кредит доверия к участницам, которые не боятся заявить о себе на всю Беларусь, колоссален. Быть их конкурентом — лестно. Потому что участие в «Леди Босс» дает бизнесу статус, который непросто завоевать.

Кто станет новыми «Леди Босс»? Возможно, именно вы!

Ведь в этом сезоне — новые правила, которые открывают беспрецедентные возможности.

Раньше участницей могла быть только со/учредитель или директор бизнеса (бизнесу не менее 1 года!), в штате которой не менее 3 человек.

А теперь?

В этом сезоне стать участницей может каждая леди, которая руководит серьезными процессами и большим коллективом в крупной и престижной компании (численность компании не менее 100 человек). Топ-менеджеры, коммерческие директора получают уникальный шанс вывести любимую компанию на новый уровень и «прокачать» профессиональные и личностные качества на престижной рекламной площадке TUT.BY. Это подарок от оргкомитета, который уверен: вписать свое имя в историю «Леди Босс» достойны не только учредители, но и талантливые, яркие управленцы без этого статуса.

Если это ваш случай, то, быть может, он тот самый — счастливый?

Мы ждем вашу заявку по адресу: lady_boss@tutby.com.

В письме укажите ФИО, контактный телефон, должность и название компании, а также краткое описание потенциальной участницы проекта — себя или вашего руководителя.

Также проект «Леди Босс — 2017» готов рассмотреть предложения подарочных партнеров — рады сотрудничеству с лучшими в своей сфере!

«Леди Босс 2017» — что нас ждёт?

Если вы участница, вас ждут принципиально новые профессиональные возможности, стопроцентная узнаваемость вас и вашего дела (к этому нужно быть готовой!), а главное: возможность открыть новые грани своей личности и почувствовать себя не только безупречным руководителем, но и настоящей женщиной.

Давайте вспомним, как это было в юбилейном сезоне проекта «Леди Босс — 2016»!

  • Участницы провели конференцию «Истории успеха» для бизнес-элиты Беларуси, средств массовой информации и читателей, которые также стремятся к успеху. Леди рассказали о том, как они пришли к своему делу, какие сокрушительные провалы им пришлось преодолеть и как они раз за разом «выплывали», чтобы стать ещё сильнее.


  • Участницы «Леди Босс» заработали 2000 евро за 4 часа на улицах Вильнюса! Как им это удалось? А они просто предлагали прохожим сувенирные магнитики! И эти самые магнитики им в общем зачете удалось обменять на несколько среднестатистических белорусских зарплат за месяц! При этом до старта этапа леди не знали, что их ждёт. Вот что значит находчивость и деловая хватка!


  • Помимо Литвы, участницы «Леди Босс — 2016» съездили в Латвию. Да не куда-нибудь, а в один из лучших спа-отелей Балтики. Там девушки не только наслаждались красотами, но и «защищали» вирусные ролики! Кстати: в этом году участниц ждет еще больше заграничных этапов!

Здесь, в экопоселке Аматциемс «Леди Босс» восстанавливали силы и готовились к финалу.
  • Специально для тех, кто уверен, что бизнес-леди — белоручки, которые только договоры могут подписывать, был проведен этап-вызов «Попробуй новое!». В нём участницы на день стали горничными и официантками пятизвездочного отеля! Да, непросто было… Но интересно!


  • В историю «Леди Босс — 2016» вписано полезное и доброе дело — леди провели фотовыставку-акцион и собрали средства на протез ноги для молодой мамы Оли Цекот. Помимо того что участницы помогли Ольге, они получили огромное удовольствие от участия в творческом проекте — фотосессии в трёх образах:


  • В «Леди Босс — 2017» участницы стали не только капитанами своего бизнеса, но и настоящих яхт! Более того: они справились с соревнованием в штормовую погоду!


В этом году проект «Леди Босс» будет освещаться не только на TUT.BY и в печатных СМИ, но и на телевидении! Все участницы «Леди Босс — 2017» получат эфир в телестудии, а значит, дополнительную возможность заявить о себе огромной аудитории.

И впервые финал проекта «Леди БОСС» будет в прямом эфире 8 канала, а это значит, аудитория потенциальных клиентов, партнеров и поклонников участниц проекта будет исчисляться миллионами!

Если вы читатель: готовьтесь к увлекательным репортажам о том, как сильные женщины преодолевают себя, попадая в непредсказуемые ситуации, и интервью, которые можно использовать как инструкцию к личному успеху. Все закулисье проекта ждет нас на LADY.TUT.BY!

Справка о проекте

Организатор проекта: сайт для настоящих женщин LADY.TUT.BY.

Руководитель проекта: Светлана Зере.

Куратор проектной группы: Татьяна Калюжная.

Автор идеи проекта для деловых женщин: Ольга Тимкина.

Проект основан в 2008 году в Новосибирске. На территории Республики Беларусь впервые прошел в 2012 году.

Количество участниц проекта — 12 бизнес-леди.

 
 
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