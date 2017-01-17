Новый для Беларуси спектакль в интерактивном формате "397 капучино" создан режиссером Александрой Бутор совместно со сценаристом Юлией Гирель. Творческий тандем работает вместе далеко не впервые. Ранее были фильмы, в том числе и "Белые росы. Возвращение", телевизионные мюзиклы, музыкальные клипы и другие проекты.

Как рассказала Александра Бутор, действие спектакля "397 капучино" происходит в обычном кафе, и зрители становятся его соучастниками. В Минске прошли уже три показа спектакля.



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​"С названием проекта все очень просто. Это история любви. Он и Она встречаются в одном и том же кафе пять лет, а 397 — это количество чашек капучино, которые герои выпили за время, которое они знакомы", — рассказала автор постановки.

Создатели спектакля до последнего момента сохраняли интригу — кто из известных в Беларуси персон станет главным героем. В итоге выяснилось, что главная роль досталась солисту группы "Тяни Толкай" Павлу Тараймовичу.

"Когда репетировали, мы все возможные реплики из зала предполагали, что герой на это ответит, как отреагирует. В итоге это выглядит как сплошная импровизация, но зрители работают ровно по сценарию, и актер с ними разговаривает текстом пьесы. Вот это удивительно получилось", — рассказала Александра Бутор.

​ При этом режиссер отметила, что у спектакля в ближайшем будущем появится второй актерский состав, чтобы сохранилась главная интрига.

"Этот эффект — он должен сохраняться, когда ты приходишь и не знаешь, кто начнет эту историю. Нашему второму актеру — 25 лет. В отличие от Паши, его возраст почти в два раза меньше. Это совершенно другое звучание, другие акценты. И это будет новая премьера", — отметила Александра Бутор.

Показы спектакля "397 капучино " состоятся в Минске 21 и 28 января, и возможно, после спектакль будут ставить и в других белорусских кафе.

Полную версию беседы с режиссером, продюсером и сценаристом Александрой Бутор об интерактивном спектакле "397 капучино" слушайте на радио Sputnik Беларусь.