В деревне Лусково, что в Минском районе, нет своей церкви, однако настоятель храма в честь Святого Пророка Илии отец Алексей накануне праздника приехал в населенный пункт, чтобы провести молебен и освятить воду.

Затем отец Алексей освятил воду в проруби на озере Вяча возле спасательной станции, после чего верующие окунулись в крещенскую воду.

В Минске прихожане стояли в очереди за освященной водой в Соборе Святых Апостолов Петра и Павла и минском Свято-Духовом Кафедральном Соборе.