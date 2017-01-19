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От области до столицы: как верующие праздновали Крещение

19.01.2017 22:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В деревне Лусково, что в Минском районе, нет своей церкви, однако настоятель храма в честь Святого Пророка Илии отец Алексей накануне праздника приехал в населенный пункт, чтобы провести молебен и освятить воду.

Затем отец Алексей освятил воду в проруби на озере Вяча возле спасательной станции, после чего верующие окунулись в крещенскую воду.

В Минске прихожане стояли в очереди за освященной водой в Соборе Святых Апостолов Петра и Павла и минском Свято-Духовом Кафедральном Соборе.

 

 

 
Теги: Минск
 
 
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Православные верующие по всей Беларуси отмечали праздник Крещения, который традиционно связан с окунанием в прорубь. Смотрите на видео, как проходили праздничные...

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