|
От области до столицы: как верующие праздновали Крещение
19.01.2017 22:30 — Разное | Sputnik Беларусь
В деревне Лусково, что в Минском районе, нет своей церкви, однако настоятель храма в честь Святого Пророка Илии отец Алексей накануне праздника приехал в населенный пункт, чтобы провести молебен и освятить воду.
Затем отец Алексей освятил воду в проруби на озере Вяча возле спасательной станции, после чего верующие окунулись в крещенскую воду.
В Минске прихожане стояли в очереди за освященной водой в Соборе Святых Апостолов Петра и Павла и минском Свято-Духовом Кафедральном Соборе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Православные верующие по всей Беларуси отмечали праздник Крещения, который традиционно связан с окунанием в прорубь. Смотрите на видео, как проходили праздничные...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии