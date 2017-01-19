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Работоспособность подушек безопасности: когда нужна диагностика?
Автоматическая диагностика подушек безопасности, как и других систем автомобиля, происходит следующим образом: при запуске зажигания бортовой компьютер проверяет работоспособность основных узлов. Пока продолжается этот процесс, все индикаторы горят. Через 5-10 секунд диагностика завершается, индикаторы исправных систем выключаются. Продолжают гореть датчики тех узлов, в которых обнаружена неисправность.
В случае с подушками безопасности индикатор сигнализирует о неисправности любого из компонентов системы. Возможно, в случае аварии, аэрбэги сработают, но не все или не совсем правильно. Установить точную причину срабатывания индикатора может только диагностика на
Почему так важна диагностика подушек безопасности?
Аэрбэг – один из ключевых элементов пассивной безопасности любого автомобиля. Ее моментальное срабатывание спасает от травм водителя и пассажиров. Система сложна и состоит из таких основных узлов:
Когда случается авария, датчики, обычно расположенные в переднем бампере автомобиля, фиксируют этот факт, силу удара, передают информацию в компьютер блока управления. Электронная система обрабатывает данные, устанавливает, достаточно ли сильным был удар, для включения подушек безопасности.
В случае если хотя бы один из компонентов системы неисправен, аэрбэги могут не сработать в нужный момент. «Ложное» срабатывание из-за наезда на «лежачего полицейского», легкого столкновения на минимальной скорости также возможно.
Обратите внимание при покупке
Важна диагностика подушек безопасности при покупке бывшего в употреблении автомобиля. Из особенностью является высокая стоимость компонентов. Дорогостоящим узлом в сборе является аэрбэг, располагающийся в рулевой колонке.
Поэтому, если при покупке автомобиля вы заметили сработавшую лампу неисправности подушек безопасности, отнеситесь к этому серьезно. Не исключено, что на автомобиле узел попросту отсутствует, а его покупка или замена обойдется в крупную сумму. Однако могут быть неисправны датчики, блок управления.
Особенности подушек безопасности
В большинстве современных автомобилей, даже доступных моделей, водительский аэрбэг уже давно перестал быть роскошью и перешел в категорию базового оборудования. В более дорогих автомобилях количество подушек может доходить до 10-15 штук. Обычно устанавливают аэрбэг для переднего пассажира. Надувные «шторки» обеспечивают безопасность при боковом ударе, спасая и от порезов стеклом.
Все перечисленные системы также могут устанавливаться на втором ряду сидений для защиты пассажиров. В некоторых минивэнах, кроссоверах, имеющих дополнительный третий ряд сидений, у них также устанавливаются аэрбэги. Сейчас такое оборудование является признаком автомобилей премиум-класса, подобно водительским аэрбэгам оно будет постепенно переходить в категорию базовых опций.
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