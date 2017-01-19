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Беларусь продолжит расширять безвизовый режим

20.01.2017 15:47 — Разное | БДГ  
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Беларусь будет постепенно решать вопрос безвизового въезда для иностранных граждан. Окончательно проблема будет решаться на совместных с ЕС переговорах.

Как рассказал 20 января глава МИД Беларуси Владимир Макей после церемонии открытия в центре Минска мемориальной доски с информацией о месте размещения в 1919 году Комиссариата по иностранным делам СССР, безвизовый режим для иностранных граждан будет расширяться Беларусью постепенно.

Макей отметил, что видовая проблема будет полностью решена в ходе переговоров Беларуси и Европейского союза, сообщает БелаПАН.

Указ Александра Лукашенко, в соответствии с которым при въезде через аэропорт Минск-2 жители 80 стран смогут находиться в Беларуси 5 дней без виз, был принят 9, а опубликован 11 января. Документ вступит в силу через месяц – 11 февраля.

20 января Лукашенко призвал российскую сторону прекратить разного рода инсинуации и нагнетание обстановки вокруг решения белорусской стороны.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь будет постепенно решать вопрос безвизового въезда для иностранных граждан. Окончательно проблема будет решаться на совместных с ЕС переговорах.

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