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Беларусь продолжит расширять безвизовый режим
Беларусь будет постепенно решать вопрос безвизового въезда для иностранных граждан. Окончательно проблема будет решаться на совместных с ЕС переговорах.
Как рассказал 20 января глава МИД Беларуси Владимир Макей после церемонии открытия в центре Минска мемориальной доски с информацией о месте размещения в 1919 году Комиссариата по иностранным делам СССР, безвизовый режим для иностранных граждан будет расширяться Беларусью постепенно.
Макей отметил, что видовая проблема будет полностью решена в ходе переговоров Беларуси и Европейского союза, сообщает
Указ Александра Лукашенко, в соответствии с которым при въезде через аэропорт Минск-2
20 января Лукашенко
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Беларусь будет постепенно решать вопрос безвизового въезда для иностранных граждан. Окончательно проблема будет решаться на совместных с ЕС переговорах.
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