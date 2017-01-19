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Правительство определилось, как будет развивать экономику в 2016-2020 годах

20.01.2017 18:41 — Разное | Ежедневник  
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Правительство определилось, как будет развивать экономику в 2016-2020 годах

Совет Министров постановлением №18 от 12 января 2017 года утвердил комплекс мер по реализации Программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы.

При разработке документа учтены меры по реализации программы, выполненные в 2016 году, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Комплексом мер предусмотрены 380 мероприятий по всем направлениям программы, указаны сроки их реализации, ответственные исполнители и форма реализации. Государственным органам, определенным ответственными исполнителями мероприятий комплекса мер, облисполкомам и Минскому горисполкому, Министерству экономики поручено ежегодно информировать Совет Министров о ходе реализации комплекса мер госорганами.

Программа социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы утверждена указом Президента №466 от 15 декабря 2016 года. В ней обоснованы пути повышения конкурентоспособности экономики и качества жизни белорусских граждан, развития конкуренции и совершенствования институциональной среды, предложены правовые и социально-экономические механизмы реализации приоритетов и задач пятилетия. Показатели и параметры социально-экономического развития страны, содержащиеся в программе, разработаны исходя из максимального использования имеющегося потенциала для экономического роста и активизации инновационных возможностей экономики, раскрепощения деловой инициативы, создания максимально благоприятных условий для быстрого формирования новых секторов и отраслей экономики, привлечения прямых иностранных инвестиций.
 

 
 
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Совет Министров постановлением №18 от 12 января 2017 года утвердил комплекс мер по реализации Программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы.

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