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В Беларуси сократили количество стартапов
23.01.2017 21:29 — Разное | Ежедневник
Министр экономики Владимир Зиновский утвердил План проведения стартап-мероприятий в на 2017 год. Согласно документу, запланировано проведение 199 стартап-мероприятий, что значительно меньше, чем в 2016 году.
Как сообщила пресс-служба Минэкономики, поддержка стартап-движения является одним из значимых инструментов развития инновационного предпринимательства в Беларуси. Поэтому в Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы предусматривается продолжить работу по поддержке и развитию стартап-движения.
Практика подготовки ежегодных Планов проведения стартап-мероприятий сложилась с 2012 года и успешно зарекомендовала себя в процессе взаимодействия Минэкономики, облисполкомов (Мингорисполкома) с организациями, осуществляющими подготовку и проведение стартап-мероприятий. Это позволяет указанным организациям пользоваться организационной, информационной и финансовой поддержкой местных органов власти.
По итогам реализации мероприятий за 2012-2016 годы достигнуты следующие результаты:
В настоящее время Министерство экономики взаимодействует с порядка 20 ключевыми организациями, осуществляющими деятельность по организации и проведению стартап-мероприятий на территории Беларуси.
Кроме этого, для обеспечения взаимодействия вышеуказанных организаций с органами государственного управления определен перечень должностных лиц облисполкомов и Минского горисполкома, ответственных за реализацию мероприятий, предусматривающих развитие и государственную поддержку стартап-движения в Беларуси.
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Министр экономики Владимир Зиновский утвердил План проведения стартап-мероприятий в на 2017 год. Согласно документу, запланировано проведение 199...
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