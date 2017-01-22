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В Беларуси сократили количество стартапов

23.01.2017 21:29 — Разное | Ежедневник  
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В Беларуси сократили количество стартапов

Министр экономики Владимир Зиновский утвердил План проведения стартап-мероприятий в на 2017 год. Согласно документу, запланировано проведение 199 стартап-мероприятий, что значительно меньше, чем в 2016 году.

Как сообщила пресс-служба Минэкономики, поддержка стартап-движения является одним из значимых инструментов развития инновационного предпринимательства в Беларуси. Поэтому в Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы предусматривается продолжить работу по поддержке и развитию стартап-движения.

Практика подготовки ежегодных Планов проведения стартап-мероприятий сложилась с 2012 года и успешно зарекомендовала себя в процессе взаимодействия Минэкономики, облисполкомов (Мингорисполкома) с организациями, осуществляющими подготовку и проведение стартап-мероприятий. Это позволяет указанным организациям пользоваться организационной, информационной и финансовой поддержкой местных органов власти.

По итогам реализации мероприятий за 2012-2016 годы достигнуты следующие результаты:

№ п/п

Показатели

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

1

Количество стартап-мероприятий

167

157

123

171

375

2

Общее количество участников стартап-мероприятий, чел

8 100

4 179

4 866

15 168

19 840

3

Количество рассмотренных бизнес-проектов

917

706

767

1464

1668

4

Количество профинансированных

бизнес-проектов

35

11

5

22

20

В настоящее время Министерство экономики взаимодействует с порядка 20 ключевыми организациями, осуществляющими деятельность по организации и проведению стартап-мероприятий на территории Беларуси.

Кроме этого, для обеспечения взаимодействия вышеуказанных организаций с органами государственного управления определен перечень должностных лиц облисполкомов и Минского горисполкома, ответственных за реализацию мероприятий, предусматривающих развитие и государственную поддержку стартап-движения в Беларуси.

 
 
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Министр экономики Владимир Зиновский утвердил План проведения стартап-мероприятий в на 2017 год. Согласно документу, запланировано проведение 199...

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