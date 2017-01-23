﻿ Руководителя "Формулы 1" Берни Экклстоуна отправили в отставку. 21.by
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Руководителя "Формулы 1" Берни Экклстоуна отправили в отставку

23.01.2017 21:56 — Разное | Tut.by  
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Берни Экклстоун заявил, что уволен с поста исполнительного директора «Формулы-1», а его место занял американец Чейз Кэри, пишет m.rsport.ru.


Фото: oxu.azstatic.com

Американская корпорация Liberty Media, принадлежащая миллиардеру Джону Мэлоуну, в сентябре приобрела 18,7% акций «Формулы-1» за 746 миллионов долларов. Тогда же корпорация получила право на выкуп 100% акций. В среду на заседании акционеров Liberty Media в Колорадо было принято решение одобрить выкуп оставшейся доли в «Формуле-1» до конца первого квартала нынешнего года. В тот же день всемирный совет по автоспорту одобрил продажу Liberty Media коммерческих прав на «Формулу-1».

«Я больше не руковожу „Формулой-1“. Мою должность занял Чейз Кэри. Я был уволен сегодня. Я просто ухожу. Это официально. Моя новая должность? Это американский термин, это своего рода почетный президент. Я не знаю, что это значит», — цитирует Экклстоуна Auto motor und sport.

 
 
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"Я больше не руковожу "Формулой-1". Мою должность занял Чейз Кэри. Я был уволен сегодня. Я просто ухожу. Это официально", - заявил Экклстоун.

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