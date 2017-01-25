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На улице Скорины в ближайшие три года построят торговый центр, производство и СТО

26.01.2017 14:50 — Разное | Tut.by  
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В администрации Первомайского района на общественное обсуждение выставили градостроительный проект детального планирования территории в границах ул. Ф. Скорины — ул. Стариновской — ул. Проектируемой № 1 — полосы отвода железной дороги Минск-Москва — ул. Проектируемой № 3. Обсуждение будет проходить с 3 по 27 февраля.

Сейчас на этой территории располагаются склады, производственные здания пожарного депо, несколько административных зданий.

По проекту, строить здесь будут в два этапа. До 2020 года предлагается построить административно-торговое здание по ул. Ф. Скорины, 51а, к возведению которого уже приступили, два производственных объекта по ул. Ф. Скорины, 52 и станцию технического обслуживания автомобилей.


Посмотреть проект в полном размере можно ТУТ.

К тому же эту территорию рассматривают как перспективную для строительства научно-производственного корпуса Национальной академии наук, физкультурно-оздоровительный комплекса с пунктом проката велосипедов, тренажерным залом, кафе и четырех многоэтажных гаражей на 350, 900, 1000 и 1400 машиномест. Все это, если будет одобрено, построят до 2030 года.

Экспозиция градостроительного проекта, журналы регистрации замечаний и предложений с 3 по 17 февраля будут находиться в помещении холла ГП «ЖЭУ № 6 Первомайского района по адресу: ул. Никифорова, 12.

Презентация градостроительного проекта состоится 6 февраля в 18.00 час. в актовом зале ГП «ЖЭУ № 6 Первомайского района Минска» по адресу: ул. Никифорова, 12.

Замечания и предложения по проекту можно направлять с 18 по 27 февраля в администрацию Первомайского района, управление архитектуры и строительства по адресу: 220 012, г. Минск, пер. К. Чорного, 5, тел. 280 21 49, электронный адрес: perv.arhit@minsk.gov.by.

 
Теги: Минск
 
 
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А до 2030 года здесь могут появиться физкультурно-оздоровительный комплекс и многоэтажные гаражи на 3,6 тысячи машиномест.

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