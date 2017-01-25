﻿ Четыре года колонии получил парень за угрозу разместить от имени знакомой интим-фотографии в Сети. 21.by
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Четыре года колонии получил парень за угрозу разместить от имени знакомой интим-фотографии в Сети

26.01.2017 15:56 — Разное | Tut.by  
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В Бресте огласили приговор по обвинению 20-летнего жителя Могилевской области в вымогательстве под угрозой распространения клеветнических сведений.

В октябре прошлого года обвиняемый в социальной сети "ВКонтакте" подружился со студенткой одного из вузов Бреста. Между молодыми людьми завязалось общение. Сначала они просто переписывались в Сети, затем начали встречаться.

В августе 2016 года отношения между ними испортились. Парень начал ей звонить и требовать деньги. В противном случае он грозил, что от ее имени разместит в Сети интимные фотографии женщин с указанием ее данных.

Студентка перечислила ему 100 долларов. Однако через некоторое время он вновь обратился к ней с теми же угрозами. Девушка сообщила об этом в милицию.

«23 января суд Ленинского района Бреста признал молодого человека виновным в вымогательстве под угрозой распространения клеветнических сведений (по чч. 1, 2 ст. 208 УК) и приговорил к четырем годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества», — сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области Юлия Лебедева.

В судебном заседании парень своей вины не признал. По его словам, он лишь требовал от девушки вернуть ему долг.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
Теги: Брест
 
 
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Суд признал его виновным в угрозе распространения клеветнических сведений.

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