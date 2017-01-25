В четверг, 26 января, в столичной Лошице руководство города торжественно открывало 19-этажную МАПИДовскую «свечку». Дело в том, что она стала первым в городе энергоэффективным домом второго поколения. Мы сходили на мероприятие и узнали, как устроена работа многоэтажки изнутри. Почему жильцы смогут платить за отопление в 2−3 раза меньше обычного и во сколько им обошлись «умные квартиры» — в материале.





Откуда взялся проект?

Энергоэффективный дом на улице Пташука, 1 — одна из трех многоэтажек, которые строятся в Беларуси в рамках партнерства между государством и Программой развития ООН. Первый дом сдали в Могилеве в 2016-ом, второй — сегодня в Минске, третий планируют ввести в марте этого года в Гродно. Все многоэтажки объединяет и то, что они типовые. Это сделано с целью показать, что и МАПИДовскую «свечку» можно сделать энергоэффективной.





По идее, такие проекты должны представлять взаимный интерес для жильцов и власти. Люди экономят на «коммуналке» и сами создают комфортные условия в квартире, а государство снижает зависимость от сырьевых энергоресурсов и уменьшает выбросы парниковых газов в атмосферу. Воплотить все это в жизнь на данном этапе помогает в том числе ПРООН. Она не только консультирует в сфере энергоэффективности, но и помогает финансово. Например, из потраченных на возведение дома более 3 миллионов долларов более 450 тысяч по актуальному курсу выделила ПРООН и Глобальный экологический фонд.





На торжественное открытие 19-этажки на 133 квартиры пришли все потенциально-заинтересованные стороны: жильцы, чиновники и сотрудники ПРООН. Присутствовали и привычные атрибуты праздников — народные коллективы и ростовые куклы.





«Яшчэ пад шкварачку ды трэба чарачку — і Беларусь не прападзе», — звучало с крыльца энергоэффективной многоэтажки, после чего с приветственными словами стали выступать высокие гости. Среди них был Постоянный представитель ПРООН в Беларуси Санака Самарасинха, зампред Мингорисполкома Виктор Лаптев, глава Ленинского района Петр Шостак, гендиректор МАПИДа Николай Милошевский и первый замдиректора департамента по энергоэффективности Госстандарта Виктор Акушко.





После официальной части гендиректор МАПИДа передал символический ключ ребенку будущих жильцов многоэтажки и гости перерезали красную ленту.





Как это работает?

Для присутствующих дом презентовал руководитель проекта Александр Гребеньков. Первым делом направляемся в подвал, где установлен теплообменник. Суть его работы заключается в том, что он отдает тепло уже использованной теплой воды входящей в дом холодной воде.





Проще говоря, та же вода после принятия вами душа по отдельной трубе поступает в подвал, где ее тепло передается трубе с холодной водой, которая еще только приходит в дом. Затем уже чуть подогретая вода поступает в теплоузел, там нагревается до нужной температуры и поступает к жильцам. Труба же с отдавшими тепло стоками соединяется с канализационной и выводится из дома.

При такой схеме на подогрев воды тратится на 15% меньше энергии. Естественно, это отражается и на счетах каждого жильца за подогрев воды.





Но еще больше можно будет экономить с помощью работающей в каждой квартире приточно-вытяжной вентиляции с системой рекуперации тепла. Для начала обоснуем ее необходимость.

Дело в том, что в обычной квартире через систему вентиляции в атмосферу уходит до 60% тепла. То есть, наши деньги почти в прямом смысле уходят в атмосферу.

Чтобы этого избежать на балконе установлен рекуператор. Визуально это коробка, через которую проходит две вентиляционные трубы — по одной из них отработанный теплый воздух выводится из квартиры, по второй — холодный забирается с улицы. А в рекуператоре исходящее тепло из жилища передается входящему потоку.





Далее уже свежий и теплый воздух распределяется по квартире через шахты под потолком в каждой комнате, а обратно на балкон в рекуператор выводится через вентиляционное отверстие из кухни. Такая система позволяет сохранить 90% уходящего через вентиляцию тепла.









Интенсивность такого теплообмена может регулировать каждый жилец с помощью пульта с двумя режимами: температура и 9 режимов воздухообмена. Пользоваться системой уместно в связке с отдельной регулировкой тепла батарей.

Например, когда в квартире много людей можно установить минимальную температуру и максимальный воздухообмен, чтобы присутствующим было комфортно дышать. Если же жилец в квартире один, то можно выставить чуть большую температуру, но меньший воздухообмен. Когда вы уходите на работу — возможен вариант небольшой температуры и минимального воздухообмена. Если уезжаете в командировку или отпуск, то выставляете на минимум как температуру, так и воздухообмен.





Сколько можно экономить и что думают жильцы?

Благодаря такому подходу достигается экономия для жильцов и снижение выбросов парниковых газов в атмосферу. Гребеньков подкрепляет слова статистикой.

Так, для создания комфортных условий в обычной квартире необходимо 60 кВтч тепловой энергии на квадратный метр на отопление в год и еще 90 кВтч на «квадрат» на горячую воду. В энергоэффективном доме эти цифры снижаются до 25 и 40 кВтч соответственно.

Таким образом, по словам специалиста, вполне реально получить счет за отопление и подогрев воды в 2−3 раза меньше обычных. Конечно, при нынешних тарифах на тепло это не так существенно (около 46 рублей в год), но это скорее вариант на перспективу, когда мы откажемся от перекрестного субсидирования системы ЖКХ и будем платить 100% за «коммуналку».

А вот дополнительные траты на электроэнергию будут небольшими. Гребеньков говорит, что мощность рекуператора примерно как у маленького пылесоса. Причем, нет необходимости, чтобы этот прибор работал круглосуточно.





По словам гендиректора МАПИДа Николая Милошевского в доме уже продано около 70% квартир. Со всеми жильцами специалисты еще будут проводить обучающие занятия.

Среди тех, кто уже приобрел тут жилплощадь, айтишник Евгений с семьей. Он обзавелся квартирой через долевое строительство. «Двушка» в чуть более 60 «квадратов» обошлась ему примерно в 51 тысячу долларов. О том, что дом будет энергоэффективным он узнал на этапе заключения договора.

— Нам говорили, что вроде до 20% экономии будет в зимний период. А 60% это, наверное, преувеличенная цифра.





Встречаем еще одну молодую семью. Ее глава — Иван — также оказался айтишником. Им «двушка» через долевое строительство обошлась в 56 тысяч долларов и энергоэффективность не была для них какой-то дополнительной причиной покупки.

— Мы выбирали этот дом, потому что на тот момент это была самая низкая цена.



