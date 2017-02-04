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Теннисисты Беларуси обыграли румын в матче Кубка Дэвиса в Минске
05.02.2017 17:40 — Разное | Sputnik Беларусь
Накануне белорусские теннисисты Максим Мирный и Ярослав Шило одержали победу над румынскими спортсменами в матче группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса со счетом 2:1. Согласно жеребьевки 5 февраля прошли две одиночные встречи теннисистов — на корте встретились Илья Ивашко и Мариус Копил, а также Егор Герасимов и Адриан Унгур. Илья Ивашко уступил своему сопернику, а Егор Герасимов выиграл, и принес команде победное очко.
"Мы сохраняем на следующий год свою прописку в первой Евро-Африканской зоне Кубка Дэвиса. Мы еще на один шаг становимся ближе к мировой группе", — сказала Екатерина Лисица.
По словам пресс-секретаря Белорусской федерации тенниса, матчи шли очень напряженно. Команды были практически равными, и каждый мяч, каждый розыгрыш был очень важен. Счет 2:2 после четвертого матча подразумевал, что команды находятся в одинаковой форме, и соперничество между спортсменами было нешуточным.
Теперь наших спортсменов ждет встреча во втором круге с командой Австрии. Вне зависимости от исхода матчей, Беларусь сохраняет свою позицию в группе ЕАЗ.
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В воскресенье 5 февраля в минском Дворце тенниса прошли две одиночные встречи в рамках матча I группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса. Финальный поединок...
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