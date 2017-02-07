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В белорусских школах увеличены нормы питания

08.02.2017 20:59 — Разное | Ежедневник  
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В белорусских школах увеличены нормы питания

Правительство увеличило денежные нормы питания в белорусских учреждениях образования.

Постановлением Совмина от 03.02.2017 №95 внесены изменения в постановление Совета Министров от 27 апреля 2013 года №317 ”О нормах питания и денежных нормах расходов на питание обучающихся, а также участников образовательных мероприятий из числа лиц, обучающихся в учреждениях образования“, сообщила пресс-служба правительства.

В частности, увеличены денежные нормы расходов на питание на 5 процентов в учреждениях дошкольного, общего среднего, специального образования, в учреждениях профессионально-технического образования, а также в оздоровительных лагерях и на питание участников образовательных мероприятий из числа лиц, обучающихся в учреждениях образования.

Так, стоимость питания в учреждениях дошкольного образования в зависимости от возраста ребенка и его пребывания в этом учреждении составит в среднем от 41,14 до77,44 рублей в месяц; в общеобразовательных школах в зависимости от возраста учащегося и времени его пребывания в учреждении составит от 1,5 до 5,14 рублей в сутки.

 
 
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Правительство увеличило денежные нормы питания в белорусских учреждениях образования.

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