



Правительство увеличило денежные нормы питания в белорусских учреждениях образования.

Постановлением Совмина от 03.02.2017 №95 внесены изменения в постановление Совета Министров от 27 апреля 2013 года №317 ”О нормах питания и денежных нормах расходов на питание обучающихся, а также участников образовательных мероприятий из числа лиц, обучающихся в учреждениях образования“, сообщила пресс-служба правительства.

В частности, увеличены денежные нормы расходов на питание на 5 процентов в учреждениях дошкольного, общего среднего, специального образования, в учреждениях профессионально-технического образования, а также в оздоровительных лагерях и на питание участников образовательных мероприятий из числа лиц, обучающихся в учреждениях образования.

Так, стоимость питания в учреждениях дошкольного образования в зависимости от возраста ребенка и его пребывания в этом учреждении составит в среднем от 41,14 до77,44 рублей в месяц; в общеобразовательных школах в зависимости от возраста учащегося и времени его пребывания в учреждении составит от 1,5 до 5,14 рублей в сутки.