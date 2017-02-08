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Эколог: ЧП на АЭС во Франции не повлияло радиационный фон в РБ

09.02.2017 16:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 фев — Sputnik. Повышения уровня радиации на территории Беларуси в связи со взрывом в машинном блоке на АЭС во Франции не зафиксировано, сообщили в Республиканском центре радиационного контроля и мониторинга окружающей среды (РЦРКМ).

"Радиационная обстановка в Беларуси стабильная, изменения фона не зафиксировано в связи с ситуацией на АЭС во Франции", — сообщил Sputnik в четверг дежурный эколог РЦРКМ.

По словам эколога, в связи с данной ситуаций на французской АЭС была увеличена частота заборов воздуха для контроля мощности гамма-излучений.

В РЦРКМ также отметили, что в четверг дует ветер восточного и юго-восточного направления.

Всего на территории Беларуси имеется 45 пунктов наблюдения за мощностью гамма-излучений.

Станции радиационного контроля в автоматическом режиме отслеживают ситуацию в зоне влияния АЭС, которые расположены на территории других государств. По словам специалистов, влияние на территорию Беларуси Чернобыльской АЭС отслеживают семь белорусских постов радиационного контроля, Смоленской АЭС — пять постов, Ровенской АЭС — четыре поста, на Игналинской АЭС — 11 постов. "Белорусская служба радиационного контроля ведет мониторинг в круглосуточном режиме", — подчеркнули в центре.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская служба радиационного контроля ведет мониторинг в круглосуточном режиме, сегодня была увеличена частота заборов воздуха для контроля мощности...

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