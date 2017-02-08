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Пианист-виртуоз Денис Мацуев с концертом приедет в Минск. 90% билетов продано

09.02.2017 18:20 — Разное | Tut.by  
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Пианист Денис Мацуев посетит Минск с концертом. Белорусская столица в очередной раз готовится встретить маэстро с аншлагом. За 10 дней до концерта в продаже остались последние 100 билетов. Мероприятие пройдет на сцене Дворца Республики 19 февраля.


Мацуева без сомнения можно назвать рекордсменом по количеству выступлений. В его графике практически нет свободных дней. Будь то концерты в европейских столицах или на другом конце земного шара, как в Канаде или США, музыканта встречают полные залы и бурные овации. Не исключением становится и Минск, где виртуозный пианист выступит уже не в первый раз, но впервые в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра Беларуси в тандеме с дирижером Юрием Ткаченко.

В первом отделении концерта прозвучит Концерт № 1 для фортепиано с оркестром Чайковского.

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Во втором отделении мастер импровизации Денис Мацуев удивит зрителей исполнением Увертюры-фантазии Чайковского (Ромео и Джульетта) и «Рапсодии в голубых тонах» Гершвина.

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В одной из последних рецензий после выступления Мацуева в Париже автор отметил: «Многие лауреаты конкурса Чайковского так никогда и не превзошли собственного исполнения во время конкурса. Но это совершенно не так в случае с Мацуевым. В 1998 году он был вундеркиндом, а спустя почти 20 лет после его победы его совершенствование не перестает удивлять. В его случае мы стали приходить не на концерты Прокофьева, Шостаковича или любого другого композитора в исполнении Мацуева, а на самого Мацуева в независимости от того, что он исполняет. Ожидания все больше и больше, но сам пианист могуч, а его руки волшебны».

Купить билеты можно на сайте AFISHA.TUT.BY.

Стоимость: 45.00 - 200.00 руб

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Теги: Минск
 
 
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За 10 дней до концерта в продаже остались последние 100 билетов.

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