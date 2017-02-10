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Российская бегунья лишена золота Олимпиады-2012

10.02.2017 22:24 — Разное | Tut.by  
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Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне дисквалифицировал российскую бегунью Марию Савинову-Фарносову на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте суда.


Мария Савинова. Фото: Reuters

Все результаты легкоатлетки, специализирующейся в беге на дистанции 800 метров, с 26 июля 2010 года по 19 августа 2013 года аннулированы, спортсменка лишена всех наград и призовых, завоеванных в этот период. В частности, она лишена золота Олимпийских игр 2012 года, чемпионата мира 2011 года, чемпионатов Европы 2010 и 2011 годов, а также серебра чемпионата мира 2013 года. Срок отсчета дисквалификации ведется с 24 августа 2015 года.

— На основании четких доказательств, в том числе фактических данных биологического паспорта, Мария Савинова-Фарносова уличена в употреблении допинга в период с 26 июля 2010 года по 19 августа 2013 года и соответственно признана виновной в нарушении правил IAAF, — говорится в решении CAS.

В пресс-службе IAAF ТАСС подтвердили, что Савинова-Фарносова будет лишена всех медалей и призовых за соревнования, в которых она принимала участие с 26 июля 2010 года до 19 августа 2013 года.

В ноябре 2015 года Савинова, бронзовый призер Игр-2012 на той же дистанции Екатерина Поистогова, а также еще три российские легкоатлетки — Татьяна Мязина, Кристина Угарова и Анастасия Баздырева — были отстранены от соревнований на основании отчета независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). В январе IAAF сообщила, что направит дела российских легкоатлеток в CAS, поскольку Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) из-за приостановления членства в IAAF лишена права рассматривать дела в первой инстанции и выносить решения о дисквалификации. По словам юриста ОКР Александры Бриллиантовой, решения CAS достаточно для лишения медалей спортсменки.

В декабре 2014 года российская легкоатлетка Юлия Степанова, а впоследствии информатор WADA, и ее муж стали основными действующими лицами фильма немецкой телекомпании ARD, название которого можно перевести как «Секретное дело «Допинг». В нем утверждалось, что российские легкоатлеты систематически принимали запрещенные препараты по указанию своих тренеров. Расследование, проведенное в связи с этим независимой комиссией WADA, закончилось дисквалификацией ВФЛА и последующим недопуском российских легкоатлетов к участию в Играх-2016.

 
 
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Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне дисквалифицировал российскую бегунью Марию Савинову-Фарносову на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

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