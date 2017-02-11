



Северная Корея утром в воскресенье, 12 февраля, произвела запуск баллистической ракеты. Власти США и Японии назвали запуск провокацией.

Южнокорейские военные зафиксировали пуск баллистической ракеты с территории КНДР, сообщает агентство Yonhap ссылкой на заявление Комитета начальников штабов Республики Корея. Информацию о пуске северокорейской ракеты подтвердили также в правительстве Японии, передает агентство Kyodo.

В Пентагоне также подтвердили информацию о запуске. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на чиновника ведомства, американские военные зафиксировали пуск северокорейской ракеты и сейчас ведут обработку полученной информации, пишет РБК.

Запуск был произведен в 7:55 по местному времени. Ракета ушла в сторону Японского моря. Позже Kyodo со ссылкой на пресс-службу правительства страны сообщило, что ракета пролетела около 500 километров и упала в Японское море. Токио уже выразил официальный протест в связи с запуском ракеты.

Главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что запуск баллистической ракеты, который власти КНДР осуществили во время визита премьер-министра страны Синдзо Абэ в США и его переговоров с президентом Дональдом Трампом, является провокацией против Японии и стран региона, сообщает Reuters.

Суга уточнил, что Токио выражает протест в связи с этим запуском и донесет его по дипломатическим каналам до властей Северной Кореи, используя китайский «канал».

В Белом доме пуск ракеты также назвали провокацией, однако пояснили, что он не стал сюрпризом. При этом администрация Трампа рассматривает широкий спектр возможных ответов на действия Пхеньяна, вплоть до ужесточения санкций и увеличения военного присутствия в регионе.