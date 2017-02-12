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Наслаждаюсь Беларусью: иностранцы с визами и без приехали в республику

12.02.2017 20:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Китаянку Ли встретили в Национальном аэропорту Минск с цветами — она одной из первых пересекла границу с Беларусью в день, когда отменили визы для граждан 80 стран. Теперь на территории страны можно пять дней находиться без визы. Сегодня в Беларусь приехали много туристов — кто-то приехал в гости, кто-то — решить вопросы бизнеса, некоторые просто решили изучить страну, решившуюся на отмену виз.

Наслаждаюсь Беларусью: иностранцы с визами и без приехали в республику
© Sputnik / Виктор Толочко
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Некоторые иностранцы признались, что прежде получить белорусскую визу было непросто и даже дорого: для жителя Евросоюза она обходилась в 120 евро. Практически всякий прибывший решение отменить визы воспринимает позитивно. Некоторые туристы прилетели с визами — об указе они узнали уже после того, как получили "наклейку" в паспорте. Другие сделали визы потому, что не намерены ограничиваться пятью днями.

Как белорусы встречали в аэропорту первых безвизовых туристов и чем последние планируют заняться в Минске, смотрите в видеорепортаже Sputnik.

 
Теги: Минск
 
 
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Добрые люди и хорошая кухня – это главные знания, с которыми иностранцы пересекают границу с Беларусью.

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