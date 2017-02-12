Китаянку Ли встретили в Национальном аэропорту Минск с цветами — она одной из первых пересекла границу с Беларусью в день, когда отменили визы для граждан 80 стран. Теперь на территории страны можно пять дней находиться без визы. Сегодня в Беларусь приехали много туристов — кто-то приехал в гости, кто-то — решить вопросы бизнеса, некоторые просто решили изучить страну, решившуюся на отмену виз.



© Sputnik / Виктор Толочко Безвизовый турист в Беларуси: прилетел в гости к девушке

Некоторые иностранцы признались, что прежде получить белорусскую визу было непросто и даже дорого: для жителя Евросоюза она обходилась в 120 евро. Практически всякий прибывший решение отменить визы воспринимает позитивно. Некоторые туристы прилетели с визами — об указе они узнали уже после того, как получили "наклейку" в паспорте. Другие сделали визы потому, что не намерены ограничиваться пятью днями.

Как белорусы встречали в аэропорту первых безвизовых туристов и чем последние планируют заняться в Минске, смотрите в видеорепортаже Sputnik.