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Александр Лукашенко подписал указ о сокращении своей администрации

13.02.2017 21:04 — Разное | Ежедневник  
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Александр Лукашенко подписал указ о сокращении своей администрации

В соответствии с ранее озвученными требованиями главы государства по сокращению государственного аппарата, численность государственных служащих администрации президента сокращается на 30 процентов.

Указ  № 40 «Об оптимизации Администрации Президента Республики Беларусь» подписан Александром Лукашенко в понедельник 13 февраля.  

Документ принят в целях совершенствования деятельности администрации президента Беларуси, оптимизации ее структуры и численности.

Указом утверждены в новой редакции Положение об администрации президента и ее структура, а также положения о помощнике президента и пресс-секретаре.

Актуализированы функции и полномочия администрации президента. Новая структура позволит обеспечить эффективность дальнейшей работы этого госоргана в условиях сокращения численности его работников.

Реформируется институт помощников главы государства. Вводятся две новые должности помощников президента.

Взаимодействие главы государства с законодательной и судебной ветвями власти будет обеспечиваться помощником президента по вопросам законодательной и судебной деятельности, а контроль за выполнением поручений главы государства по вопросам деятельности банков и небанковских кредитно-финансовых организаций - помощником президента по вопросам развития финансово-кредитной системы.

Новым Положением о пресс-секретаре президента Беларуси предусматривается значительное расширение функций и полномочий пресс-секретаря, в том числе по координации деятельности важнейших государственных средств массовой информации.

Указ вступает в силу 1 мая 2017 года, сообщает пресс-служба президента. 

 
 
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В соответствии с ранее озвученными требованиями главы государства по сокращению государственного аппарата, численность государственных служащих администрации...

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