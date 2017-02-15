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Администрация президента Беларуси определилась со своим штатом
16.02.2017 11:00 — Разное | Ежедневник
grodno24.com
Он составит 118 человек, включая 108 госслужащих.
Указ президента №40 «Об оптимизации Администрации Президента Республики Беларусь» опубликован на Национальном правовом портале.
Изменения затронули и структуру Администрации президента. Официально упразднена должность одного из заместителей главы Администрации (курировавшего вопросы идеологии). Теперь их трое, включая первого заместителя.
Отдельной структурной единицей становится пресс-секретарь президента, который наделяется новыми функциями и полномочиями.
Изменены наименования должностей помощников президента по областям и Минску. Как уже сообщалось, введены две новые должности помощников президента: по вопросам законодательной и судебной деятельности, а также по вопросам развития финансово-кредитной системы, сообщает
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Он составит 118 человек, включая 108 госслужащих.
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