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Он составит 118 человек, включая 108 госслужащих.

Указ президента №40 «Об оптимизации Администрации Президента Республики Беларусь» опубликован на Национальном правовом портале.

Изменения затронули и структуру Администрации президента. Официально упразднена должность одного из заместителей главы Администрации (курировавшего вопросы идеологии). Теперь их трое, включая первого заместителя.

Отдельной структурной единицей становится пресс-секретарь президента, который наделяется новыми функциями и полномочиями.

Изменены наименования должностей помощников президента по областям и Минску. Как уже сообщалось, введены две новые должности помощников президента: по вопросам законодательной и судебной деятельности, а также по вопросам развития финансово-кредитной системы, сообщает TUT.BY.