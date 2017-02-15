﻿ Администрация президента Беларуси определилась со своим штатом. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Администрация президента Беларуси определилась со своим штатом

16.02.2017 11:00 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Администрация президента Беларуси определилась со своим штатом

grodno24.com

Он составит 118 человек, включая 108 госслужащих.

Указ президента №40 «Об оптимизации Администрации Президента Республики Беларусь» опубликован на Национальном правовом портале.

Изменения затронули и структуру Администрации президента. Официально упразднена должность одного из заместителей главы Администрации (курировавшего вопросы идеологии). Теперь их трое, включая первого заместителя.

Отдельной структурной единицей становится пресс-секретарь президента, который наделяется новыми функциями и полномочиями.

Изменены наименования должностей помощников президента по областям и Минску. Как уже сообщалось, введены две новые должности помощников президента: по вопросам законодательной и судебной деятельности, а также по вопросам развития финансово-кредитной системы, сообщает TUT.BY.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он составит 118 человек, включая 108 госслужащих.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Семашко: Нефтегазовые соглашения с Россией могут быть подписаны на следующей неделе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика