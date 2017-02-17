В январе 2017-го у ровно одной половины и стран СНГ и стран Восточной Европы вырос объем золотовалютных резервов, у ровно другой половины - снизился. Но месяц отметился не этим разделением пополам, а эпичным приростом ЗВР Чехии, в результате которого они перевалили за $100 млрд, выйдя на 3-е место в рейтинге абсолютной величины ЗВР стран СНГ и Восточной Европы и став недосягаемым лидером в рейтинге ЗВР этих стран на душу населения.

Понятно, что такой прирост ($18,6 млрд, +21,8%) у 10,5-миллионной Чехии (все ЗВР сравнимой по численности населения Беларуси - $4,99 млрд), произошел благодаря внешнему заимствованию. Но сам факт возможности привлечения в страну таких денег говорит об ускорении экономического развития этой страны. Да и всего региона в целом: в прошлом месяце, в конце 2016-го , был достигнут исторический максимум ЗВР Польши, немного раньше – Болгарией, которые, правда, чуть снизили их объем в последующем. У этих 3-х стран и наибольший среди стран Восточной Европы относительный прирост ЗВР за год. А в СНГ больше других прирастили свои валютные резервы за последние 12 месяцев Молдова и Беларусь.

Наибольшее же падение ЗВР (относительное, в процентах к объему на начало месяца) в январе было у Армении, но лишь после очень сильного их подъема в декабре. А за год (за последние 12 месяцев) – у Венгрии, ЗВР которой падают вот уже более 2,5 лет, достигнув уровня 8-летней давности, но вместе с тем там снижается и внешний долг один из наибольших в Восточной Европе.

С 2013-го года, последнего спокойного года в регионе, после которого произошли наиболее значимые геополитические и финансово-экономические изменения (ситуация в Украине и вокруг нее, западные санкции против России и ее ответные контрсанкции, общее охлаждение взаимоотношений и экономических взаимодействий России и восточноевропейского региона, сильноее укрепление глобальное доллара и резкое падение цен на нефть), сильно повлиявшие на страны СНГ и Восточной Европы в финансово-экономической сфере, в том числе на их валютные резервы, только 3 страны прирастили свои ЗВР – это уже упомянутые Чехия, Польша и Болгария. И это при том, что евро за это время упал к доллару на 22,0%, что важно для долларового эквивалента ЗВР стран Восточной Европы.

А наибольшие относительные, в процентах, потери ЗВР за этот период произошли у Венгрии, хотя здесь нет отношения к указанным выше глобальным и региональным финансово-экономическим изменениям. Зато они есть у Азербайджана, наиболее пострадавшего от падения цен на нефть: именно там самое значительное из стран СНГ сокращение валютных запасов с 2013-го. А вот у России, Украины и Беларуси падение ЗВР за этот период практически, в процентах, одинаковое.

Абсолютные и относительные размеры ЗВР стран СНГ и Восточной Европы на конец января 2017-го

Международные (золотовалютные) резервы представляют собой высоколиквидные активы, имеющиеся в распоряжении Центрального Банка или Правительства.

Кроме того, в нефтегазовых странах часть валютных запасов размещена в специальных фондах. В Азербайджане - это ГНФАР (Государственный Нефтяной Фонд Азербайджанской Республики), в Казахстане - Национальный Фонд, в России - Резервный Фонд и Фонд Национального Благосостояния. Доля этих фондов в государственных золотовалютных резервах следующая: в России – 22,7%, в Казахстане – 67,8%, в Азербайджане – 88,2% (все - на конец января 2017-го).

По своей абсолютной величине самыми большими, из данного списка стран, валютными запасами обладает Россия - благодаря своим размерам и огромным запасам нефтегазового и другого сырья. На 2-м месте - Польша с крупнейшей экономикой Восточной Европы. В январе на 3-е место взошла Чехия, сильно увеличившая в этом месяце свои ЗВР.

Чехия - лидер по объему валютных резервов на душу населения среди стран СНГ и Восточной Европы с августа 2015-го. В дальнейшем ее отрыв только увеличивался, а после эпичного январского роста она в этом рейтинге стала недосягаемой.

Сравнительная динамика ЗВР стран СНГ и Восточной Европы

На графике представленая сравнительная динамика ЗВР стран СНГ и Восточной Европы исходя из показателя ЗВР на душу населения.

Lg-формат дает возможность увидеть относительные изменения ЗВР.

Изменение ЗВР стран СНГ и Восточной Европы за январь

В номинальном выражении прирост долларового эквивалента ЗВР в январе показан 9-ю странами из 17-ти. Наибольший абсолютный прирост – у Чехии: сразу на $18,6 млрд, что для такой небольшой страны (10,5 млн. чел. населения) можно назвать эпичным: все ЗВР сравнимой по населению Беларуси - менее $5 млрд.

В СНГ наибольший абсолютный прирост - у крупнейшей страны России, падение, в очередной раз, у Азербайджана. В ЕС больше всего снизились ЗВР у крупнейшей в том регионе Польше, но после того как они в декабре достигли рекорда.

Понятно, что наибольший относительный прирост, в процентах, показан в январе Чехией (из стран СНГ - Россией). А вот падение – Арменией, но тоже после сильного роста тамошних ЗВР в декабре.

В январе евро вырос к доллару на 2,0 %, что оказало заметное положительное (повышающее) влияние на $-эквивалент €-части ЗВР: €-активы увеличились в $-эквиваленте благодаря укреплению европейской валюты, поэтому для обеспечения прироста ЗВР в долларах в январе требовался менее сильный прирост в евро. Но лишь 4 государства ЕС его прирастили, другие же 4 восточноевропейские страны снизили свои ЗВР в долларах, а в евро, значит, и подавно.

Показатель ЗВР на душу населения в январе максимально увеличился, понятно, у Чехии - на огромную величину, а также у Хорватии, а в СНГ - у России, но намного меньше, чем у первых двух. Упал больше других у Армении, а в ЕС - у Болгарии.

Изменение ЗВР стран СНГ и Восточной Европы за год

Прирост $-эквивалента ЗВР за год (за последние 12 месяцев, с января 2016-го по январь 2017-го) отмечен в 14-ти странах, а падение – только в 3-х.

Наибольший абсолютный прирост показан Чехией, Россией и Польшей, а наибольшее падение за 12 месяцев - Венгрией и Азербайджаном.

В процентах относительно объема ЗВР конца 2013-го наибольший прирост за год - в Чехии, а из стран СНГ – в Молдове и Армении (в последней – за счет сильнейшего прироста ЗВР в деккабре). Максимальное же процентное снижение за год среди всех стран региона СНГ и Восточной Европы - в Венгрии.

Из СНГ единственная страна, где сократились валютные резервы за год - Азербайджан (упали и ЗВР ЦБА и активы ГНФАР), наиболее пострадавший от удешвления нефти.

Показатель ЗВР на душу населения за год больше других вырос у Чехии: на каждого жителя этой страны ЗВР увеличились на $3710. Из стран СНГ наибольший абсолютный подушевой прирост ЗВР последние 12 месяцев - в России. А больше, чем где-либо, потерял за год валютных резервов гражданин Венгрии, а в СНГ – Азербайджана.

Изменение ЗВР стран СНГ и Восточной Европы с конца 2013-го года

2013-й - последний «спокойный» год в регионе. В 2014-м начали, а в следующих годах продолжили развиваться события, в результате которых произошли существенные геополитические, экономические и финансовые изменения глобального характера, такие как сильнейшее удешевление нефти и укрепление доллара (рост его курса ко всем резервным мировым валютам), которые не могли не отразиться на динамике золотовалютных резервов.

Удешевление нефти и ослабление €-евро негативно сказались на динамике ЗВР в долларовом исчислении: снижение ЗВР в $-эквиваленте за это время (с конца 2013-го, за 37 месяцев) произошло в большинстве стран, рост - только в 4-х странах Восточной Европы (больше всего – в Чехии, а еще в Польше и Болгарии): в 3-х странах ЕС и, незначительно, в Македонии.

Все страны СНГ снизили свои ЗВР. Больше других в абсолютной величине, естественно, Россия – на $119 млрд. В Венгрии потери ЗВР в $-эквиваленте за это время – наибольшие среди восточноевропейских стран ЕС - $20,0 млрд

Наиболее экономически, финансово и физически пострадавшая в период после 2013-го года страна – Украина (лишилась части территории, подверглась оккупации части промышленно-энергетического региона и попавшая на фоне всего этого в сильнейший валютно-финансовый кризис, массовый вывод денег (в т.ч. валюты) из банковской системы), тем не менее, на данный момент не является страной с самой большой относительной потерей ЗВР за это время (в % к объему на конец 2013-го): процент падения ЗВР Украины не намного больше, чем России, и меньше, чем Беларуси.

Самой же «потерпевшей» в СНГ оказался Азербайджан, страдающий от падения в 2014-16 гг. цен на нефть и газ, которые там являются основой экономики. А вот в не менее нефтегазовом Казахстане снижение валютных запасов с 2013-го года стали, наоборот, наименьшими в СНГ (зато там сильно вырос валовый внешний долг: очевидно, за счет заимствований и было частично компенсировано снижение).

Из стран б.СССР события после 2013-го года меньше всего оказали влияние на ЗВР Грузии.

Больше же всех снизились ЗВР в Венгрии (на 43,1%), на $-эквивалент которых, кроме экономических факторов, повлиял и фактор ослабления евро на 22,%, как и в остальных странах Восточной Европы.

Но ослабленный евро не помешал, тем не менее, нарастить свои ЗВР в долларах Чехии, Польше, Болгарии и, совсем чуть-чуть Македонии. Польша, кроме прочего, должна была бы пострадать и от российских антисанкций – отказа от закупки польской агропродукции (яблок и проч.), однако ВВП Польши растет.

Тем не менее, именно в Украине ЗВР падали значительно глубже, чем где-либо в СНГ и Восточной Европе в период после 2013-го: на рубеже 14-го и 15-го там была преддефолтная ситуация. И только благодаря пролонгации выплат по внешним долгам (перенос в 2019-й), реструктуризации внутренних валютных обязательств и прямой финансовой помощи Украина «отошла от пропасти» и начала постепенное восстановление валютных резервов.

ЗВР России были на нижней отметке в 2015-м, когда приходилось обслуживать внешние обязательства при санкционном ограничении притока западного капитала, затем также пошли в медленный прирост, но обвалились в IV квартал 2016-го. ЗВР Беларуси упали до минимума последних лет в начале 2016-го, после чего очень медленно прирастают внутренним и внешним заимствованием.

И вот теперь, итоговые, на данный момент, потери ЗВР Беларуси, России и Украины за весь этот период нестабильности оказались примерно одинаковыми – в процентах к своим объемам до начала этого периода, конца 2013-го.

Из расчета на душу населения наибольшие потери валютных запасов понесли азербайджанцы и россияне – из СНГ (из-за падения цен на нефть), но венгры – еще больше. Подушевые потери ЗВР в Украине, самой пострадавшей стране в 2014-16 гг. (где до сих пор идут вооруженные столкновения и остается понятное недоверие к банковско-финансовой системе, неуверенность в их устойчивости, надежности и безопасности), одни из наименьших, что объясняется изначально малым их подушевым значением.

Исторически максимальные ЗВР стран СНГ и Восточной Европы

Размер валютных запасов является индикатором финансово-экономического состояния государства, их эффективности и развитости. Низкие валютные запасы = слабые экономика и финансовый сектор. Максимум же ЗВР говорит, как правило, о финансово-экономическом пике.

Исторически рекордные ЗВР Беларуси зафиксированы 4,5 года назад, в конце июня 2012-го в размере $8,330 млрд: тогда они сформировались благодаря продаже газотранспортной системы Беларуси Газпрому, и возвращению валюты в банки в восстановительный период после валютно-финансового кризиса 2011-го года.

Самый «древний» максимум - у России: он был 8 лет назад, в 2008-м году перед мировым экономическим кризисом. В Украине два пика ЗВР - также в 2008-м перед кризисом и в 2011-м (в апреле 2011-го - исторический максимум).

В 2014-м году накоплены максимальные объемы ЗВР Азербайджаном, Казахстаном и Македонией. В большинстве стран пик ЗВР в долларовом эквиваленте приходился на 2011-13 гг (евро тогда был дороже, чем сегодня, что важно для ЗВР восточноевропейских стран ЕС).

В 2016-м максимумы были показаны Чехией, Болгарией и Польшей.

Рекордные за все время среди всех стран СНГ и Восточной Европы подушевые ЗВР еще недавно были у Казахстана, а еще раньше – у Венгрии. Но, начиная с декабря 2015-го, лидером в этом рейтинге стала Чехия, «отрыв» которой впоследствии только увеличивался, а после январского «эпичного» роста ее подушевые ЗВР стали окончательно недосягаемыми.

В абсолютном выражении сегодняшние ЗВР Беларуси меньше рекордных на $3,34 млрд (потери за 55 месяцев). У России сейчас ЗВР меньше их исторически максимального значения на $206 млрд. Из стран ЕС наибольшие потери у Венгрии - $27,8 млрд, что очень много для небольшой страны (население 9,8 млн чел.).

Но в процентах больше, чем у других, ЗВР сейчас ниже их исторического максимума - в Украине, причем сокращение там длилось еще с середины 2011-го. В 2014-м на фоне известных событий снижение ЗВР ускорилось: из банковской системы резко усилился процесс вывода валютных депозитов.

У Беларуси здесь 3-й с конца результат: в сравнении с пиковым значением, ЗВР сейчас меньше на 40,2%. Наибольшие из восточноевропейских стран ЕС потери ЗВР - у Венгрии, более половины.

Лишь у Чехии ЗВР сейчас находятся на историческом пике. Очень близки к максимуму также ЗВР Польши (были таковыми в прошлом месяце). Из стран б.СССР наиболее ближе других к максимуму международные резервы Грузии.

В подушевом выражении больше всего потеряла ЗВР, с момента их максимума, Венгрия, а из стран СНГ – Азербайджан и Россия.

Беларусь

ЗВР Беларуси весь год медленно прирастают с помощью административного внутреннего и внешнего государственного заимствования, иногда «подпрыгивая» после внешних кредитов значительных объемов.