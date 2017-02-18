Гандболисты БГК имени Мешкова четвертый раз сыграли вничью в групповой стадии нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.



Фото: bgk-meshkova.com

18 февраля в Бресте лучший белорусский клуб разошелся миром с хорватским «Загребом».

БГК им. Мешкова — «Загреб» — 21:21 (11:9)

БГК им. Мешкова: Пешич, Черепенько, Миятович; Д. Рутенко (2), Ященко, Бабичев (1), Кулак (1), Криштопанс (2), Юринок (1), Стойкович (2), Шумак, Проданович, Разгор, Остроушко (3), Джамали (7), Шилович (2).

«Загреб»: Скок, Стеванович; Эреш (3), Л. Мраковчич (1), Контрец, Вори (3), Цингесар (3), Д. Мраковчич (3), Шушня, Й. Вальчич, Йотич, Т. Вальчич, Мандалинич (4), Миклавчич (2), Маркоски, Павлович (2).

Брестчане выиграли первый тайм, лидировали и большую часть второго, однако в итоге не сумели сохранить перевес. Более того, по ходу игры БГК даже пришлось побывать в роли догоняющего.

БГК уже четвертый раз (чаще всех участников) сыграл вничью на групповой стадии Лиги чемпионов. Ранее брестчане дважды разделили очки со словенским «Целе» (29:29 и 36:36), а также с датским «Кристианстадом» (29:29).

Сергей Бебешко, главный тренер БГК им. Мешкова:

— Результат закономерен. Мы играли мяч в мяч на протяжении всего матча. Естественно, против неплохой защиты «Загреба» по схеме 3−2−1 было очень тяжело без разыгрывающих. Думаю, мы попробовали все, что могли. В конце был момент забросить гол и оторваться на два мяча за минуту до конца. К сожалению, Дайнис попал в штангу, нам забросили. Последнюю атаку сыграли, как задумали. Но броска не произошло — защита вышла высоко.

Обидно, что всего с тремя поражениями в 11 матчах у нас только 12 очков. Но ничего не поделаешь.

В среду у нас уже матч с «Райн Левеном». Сейчас очень важно восстановиться. Учитывая, что в команде много травмированных, нужно все для этого сделать. Хочу поблагодарить свою команду за ту волю к победе и старание, которое ребята проявили. Да, игра не получалась, как мы хотели. Но могли победить, — приводит слова наставника БГК официальный сайт брестского клуба.

Победа над «Загребом» досрочно, за три тура до финиша, гарантировала бы брестчанам путевку в плей-офф Лиги чемпионов. Впрочем, БГК и так должен сохранить позиции в шестерке лучших команд своей группы, которые продолжат борьбу за трофей в плей-офф. Причем оформить пропуск в нокаут-раунд брестчанам уже 19 февраля может помочь польский «Виве», если выиграет у словенского «Целе».

Положение в группе «В»

1. «Вардар» (Македония) — 16 очков (11 игр)

2. «Виве» (Польша) — 14 (10)

3. «Пик» (Венгрия) — 13 (11)

3. «Райн Левен» (Германия) — 13 (10)

5. БГК имени Мешкова (Беларусь) — 12 (11)

6. «Кристианстад» (Дания) — 6 (10),

7. «Целе» (Словения) — 5 (10),

7. «Загреб» (Хорватия) — 5 (11).

До финиша группового этапа Лиги чемпионов БГК осталось провести три матча: 22 февраля в гостях у «Райн Левена», 4 марта дома с «Вардаром», 11 марта в гостях у «Виве».