Ночью 18 февраля в деревне Вязье Осиповичского района сгорел Renault. Об этом сообщили в МЧС.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 00.20. Когда они прибыли на место, автомобиль горел открытым пламенем, хозяин находился на улице. Работники МЧС потушили возгорание.























В результате пожара Renault Scenic 2002 года выпуска сгорел полностью. Пострадавших нет. Предполагаемая причина возгорания — короткое замыкание электропроводки.