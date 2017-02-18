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Ночью в Осиповичском районе дотла сгорел Renault
Ночью 18 февраля в деревне Вязье Осиповичского района сгорел Renault. Об этом
Сообщение о пожаре поступило спасателям в 00.20. Когда они прибыли на место, автомобиль горел открытым пламенем, хозяин находился на улице. Работники МЧС потушили возгорание.
В результате пожара Renault Scenic 2002 года выпуска сгорел полностью. Пострадавших нет. Предполагаемая причина возгорания — короткое замыкание электропроводки.
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Предполагаемая причина возгорания - короткое замыкание электропроводки.
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