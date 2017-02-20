Белорусские автомобили МАЗ широко используются не только на родине, но и за границей, где эти машины ценятся за простоту конструкции, дешевизну ремонта и хорошую грузоподъемность.



Фото: twitter.com/IvanSidorenko

МАЗы позволяют установить довольно крупные артиллерийские системы и обладают хорошей проходимостью в пустынной местности. 42.TUT.BY собрал фотографии белорусских автомобилей, используемых в Ираке и Сирии для борьбы с ИГИЛ.

Бронекрепость на шасси МАЗа

Этот МАЗ-5336, судя по эмблеме, принадлежит правительственным войскам Ирака. С машины убрали тентованный кузов, взамен которого установили бронированную рубку, в которой было размещено мощное автоматическое зенитное орудие калибра 57-мм С-60.



Изображение: youtube.com

Высокое расположение лафета относительно земли дает значительные углы горизонтального и вертикального наведения, это позволяет вести огонь в условиях холмистой местности.

Грузоподъемность шасси, составляющая более 7,5 тонн, позволяет не только брать с собой боекомплект, но и закрыть бронелистами важные бензобак, задние колеса и часть трансмиссии.

С-60 может поражать цели на дальности до 6 км, практическая скорострельность орудия составляет до 70 выстр/мин.

«Зубренок» с зениткой

Гантрак на базе МАЗ-437041 «Зубренок» был захвачен боевиками у сирийской армии во время боев на территории артиллерийской академии в Алеппо. Грузоподъемности 4,5 тонн вполне хватает для размещения зенитки ЗУ-23−2 с боекомплектом.

Даже при полной загрузке такой МАЗ может запросто развивать скорость до 90 км/ч, что позволяет оперативно перебрасывать его на помощь подразделениям, которым требуется огневая поддержка.



МАЗ-437041. Изображение: youtube.com

ЗУ-23−2 — дешевое и мощное оружие, которое применяется в основном для стрельбы по наземным целям. Высокая мобильность и возможность стрельбы на больших углах возвышения делают это оружие эффективным при боях не только в пустыне, но и в горной местности.

Каждый ствол орудия питается от отдельной ленты, уложенной в металлическую патронную коробку. Практическая скорострельность орудия составляет порядка 200 выстр/мин. В качестве боеприпасов в советских/российских ЗУ-23−2 используются трассирующие бронебойно-зажигательные и фугасно-зажигательные снаряды. Оба снаряда развивают скорость порядка 970 м/с и пробивают броню толщиной 25 мм на дальности 500 м.

МАЗ огневой поддержки

Самосвал на базе МАЗ 6303 сирийские умельцы превратили в настоящую самоходку. Для этого часть ковша была срезана и в освободившемся пространстве была поставлена 57-мм зенитная пушка С-60. Расчету орудия вполне достаточно места, грузоподъемности трехосному грузовику для транспортировки зенитки хватает с избытком.



Фото: twitter.com/toyotawars

При наличии ограничителя МАЗ 6303 разгоняется до 85 км/час, без него — до 100 км/час. Сирийцами белорусские грузовики ценятся также за небольшой для такого класса техники расход горючего — порядка 25 л/ 100 км. В городских условиях эта цифра может увеличиваться до 40 л/100 км.

57-мм зенитная пушка С-60 использует три типа боеприпасов, все с начальной скоростью 1000 м/с: два типа осколочно-трассирующего снаряда и бронебойно-трассирующий снаряд. Последний пробивает 96-мм броню на дальности 1 км.

Снаряды подаются механизмом подачи обоймами (кассетами) по четыре, причем одна обойма укладывается на лоток слева от затвора, другая — на саму установку.

Спецназ тоже выбирает МАЗ

Белорусские грузовики МАЗ осваивают бойцы 406-го батальона 41-го полка спецназа сирийской армии. Снимки были сделаны в прошлом году в районе города Алеппо.



Фото: twitter.com/IvanSidorenko

Вероятнее всего, на снимке — коммерческая модель МАЗ-437041, перекрашенная в защитный цвет. На фото рядом с белорусским грузовиком были замечены российские ГАЗ-3308 «Садко».

Кроме коммерческих модификаций, были замечены и военные модели грузовиков. Например, МАЗ-6317 — бортовой полноприводный грузовик повышенной проходимости (колесная формула 6×6). Главное достоинство этого автомобиля — способность преодолевать даже серьезное бездорожье.



Фото: Military In the Middle East

Этому в первую очередь способствуют высокий дорожный просвет, широкопрофильные вездеходные шины, девятиступенчатая КПП и мощный двигатель.