На днях были задеражны два фальшивомонетчика. Их взяли с поддельными 20-рублевымир купюрами. Они признались в том, что напечатали 30 купюр, но как выяснили следователи, на самом деле поддельных банкнот не менее 200. Об этом TUT.BY рассказал официальный представитель Следственного комитета Алексей Климович.



Эти фальшивые купюры выглядели совсем как настоящие. Фото с сайта sb.by

Поддельные купюры сбывались в организациях торговли, маршрутных такси, киосках КУП «Минсктранс» и иных организациях с целью размена, путем приобретения недорогих товаров.

«Следствие полагает, что в обороте могут еще находиться поддельные купюры номиналом 20 рублей образца 2009 года с серийным номером „СК 8387976“. В связи с этим следствие обращается к гражданам с просьбой сверить номера находящихся в пользовании денежных знаков», — сообщили в СК.

В случае совпадения серийного номера необходимо обратиться по телефонам: 8 (017) 252-02-02, 8 (017) 256- 14−34.

Напомним, Минске задержали фальшивомонетчика, а под Смолевичами — его подельника">17 февраля в Минске милиция изъяла две поддельные купюры номиналом 20 рублей. Выяснилось, что их сбыл неработающий, ранее неоднократно судимый 26-летний минчанин. При его задержании правоохранители нашли еще 7 фальшивых банкнот. Вскоре в деревне Скураты Смолевичского района задержали и его 29-летнего подельника. В его доме милиция нашла 6 фальшивых купюр, компьютерную и множительную технику, а также 10 листов формата А4 с изображениями аналогичных банкнот.



Изготовитель фальшивок и сбытчик сразу признались. Фото с сайта sb.by

Как сообщает издание «СБ — Беларусь сегодня» , технологии, которые использовал один из подозреваемых на своей даче, удивили даже опытных оперативников: еще чуть-чуть — и эти деньги было бы очень сложно отличить от настоящих.

Как правило, обычные фальшивомонетчики используют принтер и сканер и не заморачиваются по поводу защитных элементов. Дача же задержанного, в буквальном смысле, говорят оперативники, представляла собой подпольный цех по производству фальшивок. Задержанный пропитывал бумагу специальными химикатами, особым образом сушил, затем клал под специальный пресс, чтобы она имела нужную плотность и «хрустела» в руках. Старательно на компьютере подбирал цвет, чтобы копия точно соответствовала оригиналу. Защитная нить на купюре была не просто визуально похожа на настоящую: подозреваемый планировал наносить на нее символы, которые там должны находиться. Еще немного — и на его банкнотах появились бы самодельные водяные знаки. Фальшивомонетчик рассказывал оперативникам, что уже был готов их внедрить.



Оперативники еле успели выхватить пачку денег, которую подозреваемый успел закинуть в горящую печь на даче. Фото с сайта sb.by

Подозреваемые познакомились между собой в соцсетях. Дмитрий, именно тот, кто занимался изготовлением подделок на даче, предложил минчанину дополнительно подзаработать, сбывая фальшивые купюры. По информации оперативников, встречались «бизнесмены» на улице. Минчанин получал по 10 фальшивых купюр и разменивал их, покупая талончик или цветы у бабушки в переходе. Деньги делили 50 на 50. При этом сбытчик фальшивок не имел представления, как на самом деле зовут изготовителя и где тот живет.