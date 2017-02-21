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Следственный комитет просит проверять купюры номиналом 20 рублей
На днях были задеражны два фальшивомонетчика. Их взяли с поддельными 20-рублевымир купюрами. Они признались в том, что напечатали 30 купюр, но как выяснили следователи, на самом деле поддельных банкнот не менее 200. Об этом TUT.BY рассказал официальный представитель Следственного комитета Алексей Климович.
Поддельные купюры сбывались в организациях торговли, маршрутных такси, киосках КУП «Минсктранс» и иных организациях с целью размена, путем приобретения недорогих товаров.
«Следствие полагает, что в обороте могут еще находиться поддельные купюры номиналом 20 рублей образца 2009 года с серийным номером „СК 8387976“. В связи с этим следствие обращается к гражданам с просьбой сверить номера находящихся в пользовании денежных знаков», — сообщили в СК.
В случае совпадения серийного номера необходимо обратиться по телефонам: 8 (017) 252-02-02, 8 (017) 256- 14−34.
Напомним, Минске задержали фальшивомонетчика, а под Смолевичами — его подельника">17 февраля в Минске милиция изъяла две поддельные купюры номиналом 20 рублей. Выяснилось, что их сбыл неработающий, ранее неоднократно судимый 26-летний минчанин. При его задержании правоохранители нашли еще 7 фальшивых банкнот. Вскоре в деревне Скураты Смолевичского района задержали и его 29-летнего подельника. В его доме милиция нашла 6 фальшивых купюр, компьютерную и множительную технику, а также 10 листов формата А4 с изображениями аналогичных банкнот.
Как сообщает издание
Как правило, обычные фальшивомонетчики используют принтер и сканер и не заморачиваются по поводу защитных элементов. Дача же задержанного, в буквальном смысле, говорят оперативники, представляла собой подпольный цех по производству фальшивок. Задержанный пропитывал бумагу специальными химикатами, особым образом сушил, затем клал под специальный пресс, чтобы она имела нужную плотность и «хрустела» в руках. Старательно на компьютере подбирал цвет, чтобы копия точно соответствовала оригиналу. Защитная нить на купюре была не просто визуально похожа на настоящую: подозреваемый планировал наносить на нее символы, которые там должны находиться. Еще немного — и на его банкнотах появились бы самодельные водяные знаки. Фальшивомонетчик рассказывал оперативникам, что уже был готов их внедрить.
Подозреваемые познакомились между собой в соцсетях. Дмитрий, именно тот, кто занимался изготовлением подделок на даче, предложил минчанину дополнительно подзаработать, сбывая фальшивые купюры. По информации оперативников, встречались «бизнесмены» на улице. Минчанин получал по 10 фальшивых купюр и разменивал их, покупая талончик или цветы у бабушки в переходе. Деньги делили 50 на 50. При этом сбытчик фальшивок не имел представления, как на самом деле зовут изготовителя и где тот живет.
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Подозреваемые успели изготовить около 200 поддельных купюр.
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