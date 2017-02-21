﻿ В Мозыре BMW вылетел в кювет и опрокинулся: пассажир погиб, водитель травмирован. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Мозыре BMW вылетел в кювет и опрокинулся: пассажир погиб, водитель травмирован

22.02.2017 10:44 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

ДТП со смертельным исходом произошло 21 февраля около полуночи в Мозыре. Подробности сообщили в областной ГАИ.


Фото:​ vk.com/xammoz ​

Авария произошла в 23.50 на улице Пролетарской. 25-летний водитель BMW 525 на закруглении дороги не справился управлением, автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся.

27-летний пассажир легковушки от полученных травм умер на месте происшествия, водителя с многочисленными травмами доставили в больницу.

В ГАИ отметили, что водитель и пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности.

Фото:vk.com/xammoz
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла в 23.50 на улице Пролетарской. Водитель на закруглении дороги не справился управлением, автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
10 идей на 23 февраля, которые оценит ваш мужчина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика