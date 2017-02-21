ДТП со смертельным исходом произошло 21 февраля около полуночи в Мозыре. Подробности сообщили в областной ГАИ.



Фото:​ vk.com/xammoz ​

Авария произошла в 23.50 на улице Пролетарской. 25-летний водитель BMW 525 на закруглении дороги не справился управлением, автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся.

27-летний пассажир легковушки от полученных травм умер на месте происшествия, водителя с многочисленными травмами доставили в больницу.

В ГАИ отметили, что водитель и пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности.

Фото:vk.com/xammoz