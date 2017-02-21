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В Мозыре BMW вылетел в кювет и опрокинулся: пассажир погиб, водитель травмирован
ДТП со смертельным исходом произошло 21 февраля около полуночи в Мозыре. Подробности сообщили в областной ГАИ.
Авария произошла в 23.50 на улице Пролетарской. 25-летний водитель BMW 525 на закруглении дороги не справился управлением, автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся.
27-летний пассажир легковушки от полученных травм умер на месте происшествия, водителя с многочисленными травмами доставили в больницу.
В ГАИ отметили, что водитель и пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности.
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Авария произошла в 23.50 на улице Пролетарской. Водитель на закруглении дороги не справился управлением, автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.
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