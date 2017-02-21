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Россия создает войска информационных операций
22.02.2017 21:10 — Разное | Ежедневник
nnm.me
Министр обороны Сергей Шойгу в ходе выступления в Госдуме объявил о создании в вооруженных силах России войск информационных операций.
По его словам, создание таких войск «гораздо эффективнее и сильнее... того управления, которое называлось контрпропагандой». «Пропаганда должна быть умной, грамотной и эффективной», - цитирует «РИА Новости» министра.
Президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов в беседе с корреспондентом
По словам бывшего руководителя израильской спецслужбы «Натив» Якова Кедми, такого рода войска есть «во всех серьезных армиях» — «в нашей армии есть, есть и в американской, и в британской, и в китайской». «У спецслужб такого рода есть несколько направлений: первое — чисто пропагандистское (пропаганда и контрпропаганда), другие — чисто оперативные, чтобы отвлечь внимание противника или чтобы дать неверную информацию, которая побудит его к ошибочным действиям. Особенность таких войск в том, что они находятся именно в армии, относятся к разведуправлению»,— заявил он «Ъ».
Господин Кедми подчеркнул, что «армия занимается определенными задачами, а не общей политической пропагандой». «Поэтому армейские подразделения служат именно для нужд армии более концентрировано, целенаправленно и с определенными нюансами, которые необходимы в здесь, но не имеют значения в обычной гражданской политической борьбе»,— добавил бывший руководитель спецслужбы.
Напомним, в начале января исследование Zecurion Analytics показало, что Россия входит в топ-5 стран по численности и финансированию кибервойск. Точные оценки в компании раскрыть отказались. Собеседник «Ъ» на рынке информационной безопасности оценил численность российских кибервойск примерно в 1 тыс. человек, на финансирование которых ежегодно может отводиться около 300 млн долларов.
По данным Zecurion, специализированые подразделения по кибербезопасности официально используют несколько десятков стран, а неофициально — более сотни.
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Министр обороны Сергей Шойгу в ходе выступления в Госдуме объявил о создании в вооруженных силах России войск информационных операций.
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