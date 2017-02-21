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Министр обороны Сергей Шойгу в ходе выступления в Госдуме объявил о создании в вооруженных силах России войск информационных операций.

По его словам, создание таких войск «гораздо эффективнее и сильнее... того управления, которое называлось контрпропагандой». «Пропаганда должна быть умной, грамотной и эффективной», - цитирует «РИА Новости» министра.

Президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов в беседе с корреспондентом «Коммерсанта» предположил, что созданная структура займется «мощным геополитическим анализом, будет выявлять направления информационных ударов: наступательных, оборонительных, объекты этих ударов, готовить контрудары». «Теперь нужен командующий этими операциями, штаб для их организации, расчета последствий. Все, как на обычной войне. Причем возглавить эту работу могут не обязательно военные. Это могут быть мощные аналитики, видные представители журналистского сообщества»,— заявил господин Ивашов.

По словам бывшего руководителя израильской спецслужбы «Натив» Якова Кедми, такого рода войска есть «во всех серьезных армиях» — «в нашей армии есть, есть и в американской, и в британской, и в китайской». «У спецслужб такого рода есть несколько направлений: первое — чисто пропагандистское (пропаганда и контрпропаганда), другие — чисто оперативные, чтобы отвлечь внимание противника или чтобы дать неверную информацию, которая побудит его к ошибочным действиям. Особенность таких войск в том, что они находятся именно в армии, относятся к разведуправлению»,— заявил он «Ъ».

Господин Кедми подчеркнул, что «армия занимается определенными задачами, а не общей политической пропагандой». «Поэтому армейские подразделения служат именно для нужд армии более концентрировано, целенаправленно и с определенными нюансами, которые необходимы в здесь, но не имеют значения в обычной гражданской политической борьбе»,— добавил бывший руководитель спецслужбы.

Напомним, в начале января исследование Zecurion Analytics показало, что Россия входит в топ-5 стран по численности и финансированию кибервойск. Точные оценки в компании раскрыть отказались. Собеседник «Ъ» на рынке информационной безопасности оценил численность российских кибервойск примерно в 1 тыс. человек, на финансирование которых ежегодно может отводиться около 300 млн долларов.

По данным Zecurion, специализированые подразделения по кибербезопасности официально используют несколько десятков стран, а неофициально — более сотни.