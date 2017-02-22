22 февраля прошли первые матчи четвертьфинальных серий Восточной конференции в Кубке Гагарина.



Александр Андриевский. Фото: hcadmiral.ru

Владивостокский «Адмирал», которым руководит белорусский тренер Александр Андриевский, лишь в третьем овертайме капитулировал в выездной дуэли с одним из лидеров Востока омским «Авангардом».

«Авангард» (Омск) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:1 3ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) (Анелев, 10, Кучерявенко, 106 — Казаков, 28).

А вот команда другого белорусского специалиста, казахстанский «Барыс» под началом Эдуарда Занковца, в Челябинске взяла верх над местным «Трактором».

«Трактор» (Челябинск) — «Барыс» (Астана) — 2:5 (0:3, 0:2, 2:0) (Кравцов, 44, Ю. Петров, 56 — Пушкарев, 1, Доус, 7, Бойд, 10, Шиннимин, 22, Маркелов, 33).

В поединке против «Барыса» не играл не восстановившийся после болезни белорусский защитник «Трактора» Владимир Денисов.

Победитель Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата магнитогорский «Металлург» уверенно выиграл у китайского «Куньлуня».

«Металлург» (Магнитогорск) — «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) — 4:2 (1:0, 3:0, 0:2) (Филиппи, 8, 22, Косов, 22, Антипин, 30 — Мянтюля, 43, 50).

Отметим, что вторую и третью шайбу «Магнитки» разделили всего 7 секунд.

В татарско-башкирском дерби «Ак Барс» за 1 секунду (!) до конца третьего периода вырвал победу у «Салавата Юлаева».

«Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) (Секач, 15, Охтамяя, 60 — Капризов, 19).

Напомним, что четвертьфинальные серии в Западной конференции стартовали 21 февраля.

ЦСКА (Москва) — «Йокерит» (Хельсинки) — 4:2 (2:0, 1:1, 1:1).

Выступающий за ЦСКА форвард сборной Беларуси Джефф Платт провел на льду 14 минут 26 секунд, заработал 1 (0+1) бомбардирский балл и получил 2 минуты штрафа при показателе полезности «+1».

Воспитанник минской «Юности» Павел Карнаухов, заигранный за российскую «молодежку», в составе ЦСКА вышел на площадку в концовке встречи и отыграл всего 5 секунд, но зато успел поучаствовать в массовой драке и получить 5 минут штрафа.

СКА (Санкт-Петербург) — «Витязь» (Подольск) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).

«Динамо» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:0 2ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

«Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Минск) — 2:1 (0:0, 0:0, 2:1) .

Следующие матчи первого раунда плей-офф КХЛ (до 4 побед) в Западной конференции пройдут 23, 25, 27 февраля и, если потребуется, 1, 3 и 5 марта. Следующие матчи первого раунда Кубка Гагарина на Востоке запланированы на 24, 26, 28 февраля и, если потребуется, 2, 4 и 6 марта.