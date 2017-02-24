Главными героями белорусского спорта за 2015 и 2016 годы болельщики назвали Дарью Домрачеву, Владислава Гончарова и его тренера Ольгу Власову, а также женскую байдарку-четверку. Победители конкурса «Триумф. Героям спорта» получили награды во время торжественной церемонии 25 февраля. Она прошла в столичном спорткомплексе «Falcon Club-Арена».



Владислав Гончаров (справа). Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Батутиста Владислава Гончарова назвали лучшим спортсменом страны. В 2016 году Владислав выиграл олимпийский турнир . Золото в батуте стало единственным для Беларуси на летних Играх в Рио-де-Жанейро.

— Голосовал, естественно, за себя, — был откровенен с прессой Гончаров. — Эта статуэтка значит для спортсмена то же, что для актера «Оскар». Да и вообще — всегда приятно получать награды. При этом звездности не чувствую. А вот на счет речи, которую нужно было произнести со сцены, волновался.

Гончаров оставил позади легкоатлета Ивана Тихона, игрока в настольный теннис Владимира Самсонова, штангиста Вадима Стрельцова, велосипедиста Василия Кириенко, гребца Артема Козыря, борцов Джавида Гамзатова и Ибрагима Саидова.

Биатлонистка Дарья Домрачева первенствовала в номинации «Лучшая спортсменка». В сезоне 2014/2015 трехкратная олимпийская чемпионка и Герой Беларуси выиграла Кубок мира , после чего сделала паузу в выступлениях в связи с болезнью и беременностью. В октябре 2016 года Дарья стала мамой .

Домрачева удаленно поблагодарила болельщиков за поддержку в голосовании.

— Наверное, все знают, что большой спорт — ежедневное преодоление себя. Очень рада, что то, я делаю, находит отклик в сердцах людей, — говорится в видеообращении Дарьи.

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В этой номинации также были представлены теннисистка Виктория Азаренко, пловчиха Александра Герасименя, марафонка Ольга Мазуренок, гребчиха Марина Литвинчук, бегунья Марина Арзамасова, борчиха Мария Мамошук и штангистка Дарья Наумова.

Статуэтку в номинации «Лучший тренер» отдали Ольге Власовой, тренеру Владислава Гончарова. Далее расположились Анатолий Буяльский (баскетбол), Ирина Лепарская (художественная гимнастика), Наталья Духнова (легкая атлетика), Сергей Смаль (женская борьба), Елена Климова (плавание), Татьяна Ненашева (художественная гимнастика) и Виктор Шершуков (тяжелая атлетика).

Женская байдарка-четверка в составе Марины Литвинчук, Надежды Лепешко, Ольги Худенко и Маргариты Махневой первенствовала в категории «Лучшая команда». Девушки взяли бронзу на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и золото на чемпионате мира 2015 года.

За победу в этой номинации боролись сборная по хоккею, женские нацкоманды по баскетболу и волейболу, БГК имени Мешкова, команда по художественной гимнастике в групповых упражнениях, женские сборные по биатлону и стрельбе из лука.

По итогам голосования жюри конкурса стали известны лауреаты еще в четырех категориях. В состав жюри входили олимпийские чемпионы Дмитрий Довгаленок (гребля на каноэ), Марина Лобач (художественная гимнастика), Сергей Мартынов (стрельба), спортивные руководители и журналисты. Белорусский портал TUT.BY представлял Кирилл Клименков.

Итак, награда за «Результат года» досталась легкоатлетке Марине Арзамасовой. В 2015 году Марина стала чемпионкой мира в беге на дистанции 800 метров . Арзамасова пропустила церемонию, и ее представляла личный тренер Наталья Духнова.

«Прорывом года» признали успехи борчихи Марии Мамошук, серебряного призера Олимпиады-2016 .

— Хочу сказать большое спасибо всем, кто принимал участие в моей подготовке, — тенерам и родным. И, конечно, болельщикам, которые голосовали. Будем прорываться дальше, чтобы Беларусь была первой, — сказала Мария.

Жест в духе честной борьбы Степана Попова назвали «Самым ярким спортивным моментом». В финальном поединке Европейских игр в Баку 2015 года Попов помог покинуть ковер поверженному и травмированному сопернику.

Заслуги пловца Игорья Бокого отметили призом «За волю к победе». С семью золотыми и одной бронзовой наградами Бокий стал самым титулованным медалистом Паралимпиады в Рио-де-Жанейро.

— Стоя здесь с очень значимой для меня наградой, хочу выразить благодарность личному тренеру Геннадию Вишнякову и родителям, которые заставляли меня [работать над собой], — сказал Игорь.

Телеверсию конкурса «Триумф. Героям спорта» можно увидеть на каналах «Беларусь 1» и «Беларусь 24» 25 февраля в 21.35. В повторе шоу выйдет на канале «Беларусь 5» 26 февраля в 10.20. В нем приняли участие многие музыкальные коллективы, среди которых и NAVIBAND. Он представит страну на песенном конкурсе «Евровидение-2017» с песней «Гісторыя майго жыцця».

Напомним, что болельщицкое голосование проходило с 10 по 31 января 2017 года. В каждой номинации было представлено восемь претендентов. Отдать голос за своего фаворита можно было на специальной странице конкурса — triumph.by , а также с помощью печатных бюлетеней , которые находились на сайтах организаторов (Белтелерадиокомпания, Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Национальный олимпийский комитет).

В скором времени будет добавлен фотоотчет мероприятия.

Конкурс «Триумф. Героям спорта» в шестой раз проходил в подобном формате (2007, 2008, 2010, 2012, 2014 годах, 2015−2016). По итогам 2014 года обладателями статуэток стали фристайлист Антон Кушнир («Лучший спортсмен»), биатлонистка Дарья Домрачева («Лучшая спортсменка»), тренер по фристайлу Николай Козеко («Лучший тренер») и женская сборная по биатлону («Лучшая команда»).