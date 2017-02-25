В стартовавших 25 февраля четвертьфинальных сериях плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею хозяева стартовали с поражения лишь в Солигорске.



Фото: hcshahter.by

«Шахтер», лишь на финише регулярного сезона опередивший в таблице молодечненское «Динамо» и добившийся преимущества домашней площадки, не воспользовался этим бонусом в стартовой встрече плей-офф. Горняки, ведя в счете в третьем периоде, позволили гостям восстановить равновесие, а затем пропустили и в овертайме.

«Шахтер-Солигорск» — «Динамо-Молодечно» — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

25 февраля. Солигорск. Спортивно-зрелищный комплекс. 1080 зрителей.

«Шахтер»: Линдскуг; Кярмениеми — Видгрен, Михалев — Демков — Камбович; В. Сушко — Рак, Левко — Карабанов — Чуприс (К); Достанко — Карев, Левша — Никулин — Малиновский; Андрущенко — Питуле — Астанков, Станевич, Докшин.

«Динамо»: Карнаухов; Станкевич — Знахаренко, Феоктистов — Семочкин — Журня; Устиненко — Казакевич, Гринь — Спешилов — Амброжейчик; Зозон — Гончаров, Лопачук — Дудко — Васильчук; Землянкин — Мохорев — Печур (К); Воробей, Касков.

Шайбы: 1:0 — Демков (Михалев, Видгрен, 44.45), 1:1 — Мохорев (Станкевич, Васильчук, 50.51), 1:2 — Гринь (Спешилов, Амброжейчик, 63.29).

Броски: 23−24 (4−9, 11−8, 6−6, 2−1)

Штраф 18 (Рак — 4, Карев — 14, Малиновский) — 8 (Семочкин, Дудко, Гончаров, Знахаренко).

Лучшие игроки матча: Линдскуг — Мохорев, Гринь.

«Юность-Минск» — Беларусь U-20 — 6:1 (1:1, 3:0, 2:0)

25 февраля. Минск. «Чижовка-Арена». 447 зрителей.

«Юность-Минск»: Мильчаков; Претнар — Ногачев, Михнов (А) — Белевич — Парфеевец; И. Усенко — Черноок (К), А. Елисеенко — Развадовский — Ефименко (А); О. Горошко — Э. Шевченко, Джиг — Ниинимяки — К. Захаров, Ерохо — В. Макрицкий — Абакунчик, Корсо.

Беларусь U-20: Осипков; Борисов (А) — Чайка (А), Бовбель — Фарафонтов (К) — Рядченко; Мартынюк — Гостев, Ивановский — Литвинов — Ажгирей; Назарян — Саврицкий, Асташевич — Пищук — Бовин; Габрусь — С. Сапего, Мартынов — Филяев — Фирсов.

Шайбы: 0:1 — Рядченко (Фарафонтов, Бовбель, 0.20), 1:1 — А. Елисеенко (Развадовский, Э. Шевченко, 12.56), 2:1 — Парфеевец (Белевич, 21.12), 3:1 — Михнов (Претнар, 32.58), 4:1 — Ефименко (А.Елисеенко, Ниинимяки, 35.34), 5:1 — Михнов (Парфеевец, 53.32), 6:1 — Ерохо (Михнов, И. Усенко, 58.14).

Броски: 27−23 (9−8, 11−3, 7−12).

Штраф: 14 (А.Елисеенко — 6, Развадовский, Абакунчик, К. Захаров, Черноок) — 10 (С.Сапего, Назарян — 4, Фарафонтов, командный штраф — 2).

Лучшие игроки матча: Развадовский, А. Елисеенко — Рядченко.

«Неман-Гродно» — «Лида» — 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)

25 февраля. Гродно. Ледовый дворец. 840 зрителей.

«Неман»: Трус; Бадун — Коршунов (К), Лисичкин — Боярчук — А. Малявко; Е. Степанов — Казнадей, Кислый — Пасют — Лаакконен; Метлюк — Марченко, Жидких — Богдановский — Горбаченко; Стефанович — Ремезов — К. Брикун; Марковский, Дадонов.

«Лида»: Лукьянов (Рубан 49.25); Хилько — Устинов, Яковлев — Орлюк (К) — М. Вальков; Шикуть — Захаренко, А. Буйницкий — Кирпиченок — Ковалевич; Филиппов — Ментюк, Ф. Качан — Савинов — Пстыга; Волес — Петров, Корсаков — Блох — М.Захаров.

Шайбы: 1:0 — Ремезов (К.Брикун, 18.11), 2:0 — Стефанович (Пасют, Лаакконен, 30.26, в большинстве), 3:0 — Жидких (Метлюк, Марченко, 38.25), 4:0 — Бадун (Коршунов, А. Малявко, 44.21), 5:0 — Богдановский (Горбаченко, 55.37), 6:0 — Богдановский (Метлюк, Марченко, 59.06).

Броски: 43−33 (17−12, 8−13, 18−8).

Штраф: 4−12.

Лучшие игроки: Жидких, Богдановский — Лукьянов.

Видео: nemangrodno

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«Гомель» — «Металлург-Жлобин» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

25 февраля. Гомель. Ледовый дворец. 2000 зрителей.

«Гомель»: Лобанов; Сачивко — Мнацян, Сусло — А. Усенко — Хузеев; Дурнов — Филичкин, Брахманис — А. Колосов — Тополь; Клементьев — Еронов, Соломонов — И. Мядель (к) — П. Волчек; Горанин — Прус, Мусиенко — Фадеев — Ревенко.

«Металлург»: Шегало; Шаповалов — Бусилко, Кувеко — Т. Филин — Кашкар; Марщенок — Шуба, Аникин — Н. Осипов (к) — Кубраков; Кравченко — Н. Гавриленок, Н. Михайлов — Дашков — Даниленко; Пастухов — Самохин — Билищук; Вергунов.

Шайбы: 1:0 — Клементьев (Еронов, 16.11), 2:0 — Хузеев (28.01). 3:0 — Соломонов (Еронов, П. Волчек, 54.38).

Броски: 29−24 (12−4, 9−11, 8−9).

Штраф: 10 (Горанин, И. Мядель, Мусиенко, Еронов, Хузеев) — 12 (Н.Гавриленок, Шаповалов, Марщенок, Кувеко, Т. Филин, Н. Михайлов).

Лучшие игроки матча: Хузеев, Лобанов — Шегало.

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Ход четвертьфинальных серий Кубка президента (в скобках после названия команд указано их место по итогам «регулярки»):

«Юность-Минск» (1) — Беларусь U20 (8) — 1:0 (6:1)

«Неман» (Гродно) (2) — «Лида» (7) — 1:0 (6:0)

«Гомель» (3) — «Металлург-Жлобин» (6) — 1:0 (3:0)

«Шахтер» (Солигорск) (4) — «Динамо-Молодечно» (5) — 0:1 (1:2 ОТ).

Четвертьфинальные серии плей-офф пройдут до 4 побед одной из команд. Следующие поединки запланированы на 26 февраля (на льду команды, занявшей более высокую позицию в «регулярке»), 1 и 2 марта (на площадке соперника с более низким рейтингом). Если четырех игр не хватит для выявления сильнейшего, остальные матчи намечены на 4, 6 и 8 марта.

Обладатель Кубка президента получит также титул чемпиона Беларуси и путевку в Лигу чемпионов.