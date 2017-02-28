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Индекс Dow Jones обновил исторический максимум после речи Трампа в Конгрессе США

01.03.2017 22:30 — Разное | Ежедневник  
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Индекс Dow Jones обновил исторический максимум после речи Трампа в Конгрессе США

фото BBC.com

Индекс Dow Jones – основной показатель деловой активности в США – впервые в истории превысил 21000 пунктов. Это произошло после первого выступления Дональда Трампа в конгрессе США, которое состоялось накануне.

Американский фондовый рынок установил рекордные дневные максимумы. Индекс Dow преодолел отметку в 21000 пунктов впервые в истории, поскольку акции банковского сектора выросли на фоне ожидаемого повышения ставки в марте, а более взвешенный тон выступления Дональда Трампа вселил в инвесторов уверенность, сообщает ВВС.

Выступая впервые перед конгрессом США во вторник, Трамп сказал, что хочет стимулировать рост американской экономики с помощью «масштабной» налоговой льготы, вложить 1 триллион долларов в инфраструктуру и пересмотреть систему здравоохранения бывшего президента США Барака Обамы, известную как Obamacare.

В своей речи он подчеркнул, что новая администрация намерена фактически отказаться от интервенционизма за рубежом и уделять основное внимание решению проблем и задач США. Основным способом достижения этой цели нынешнее американское правительство считает обеспечение гораздо более мощного роста национальной экономики.

Финансовый индекс S&P 500 на фоне выступления Трампа вырос на 2%, намного превзойдя другие 10 основных секторов благодаря подъему JPMorgan, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo. Индекс KBW Nasdaq Bank вырос на 2,8%, торгуясь на максимальном уровне с конца 2007 года.

Рубеж в 20000 пунктов индекс Dow Jones преодолел 26 января. Как отмечает газета газета The Wall Street Journal, курсы акций растут со дня президентских выборов 8 ноября.

 
 
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Индекс Dow Jones – основной показатель деловой активности в США – впервые в истории превысил 21000 пунктов. Это произошло после первого выступления Дональда Трампа в...

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