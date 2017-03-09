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Как стало известно TUT.BY из собственных источников, стоимость литра дизеля и бензина изменится в ночь с 10 на 11 марта.

«Белнефтехим» повышает цены на топливо на 1 копейку стоимость литра бензина, на 3 копейки — дизеля. Это самое маленькое подорожание топлива, сообщает TUT.BY.

По предварительной информации, после 00.00 цены на АЗС будут выглядеть так: АИ-92 — 1,12 рубля, АИ-95 — 1,20 рубля, АИ-98 — 1,31 рубля, ДТ — 1,24 рубля, дизель «Арктика» — 1,39.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так СМИ: в Беларуси после двух лет «эмбарго» на повышение цены дорожает топливо Как стало известно TUT.BY из собственных источников, стоимость литра дизеля и бензина изменится в ночь с 10 на 11 марта.

Цены на топливо в Беларуси не менялись больше двух лет — с 13 января 2015 года. За пару месяцев до подорожания концерн «Белнефтехим» озвучил основные причины, по которым топливо должно подорожать в скором времени.