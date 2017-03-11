Хоккеисты минской «Юности» одержали вторую победу в полуфинальной серии Кубка президента. 11 марта на льду столичной «Чижовка-Арены» команда Михаила Захарова в овертайме обыграла солигорский «Шахтер».



Фото: junost.org

«Юность-Минск» — «Шахтер» — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

11 марта. Минск. «Чижовка-Арена». 1180 зрителей.

Судьи: В. Жаглов (Новополоцк), А. Шрубок, В. Гоцуля (оба — Минск), Н. Поляков (Гомель).

«Юность-Минск»: Мильчаков (Тряничев); Претнар -Ногачев, Михнов (А) — Парфеевец — К. Захаров; Ковачевич -Черноок (К), Когалев — Развадовский — Ефименко (А); О. Горошко — Э. Шевченко, Джиг — Ниинимяки — Елисеенко; И. Усенко — В. Макрицкий, Абакунчик — Белевич — А.Каракулько.

«Шахтер»: Линдскуг (Малютин); Видгрен -Кярмениеми, Чуприс — Карабанов — Левко; Рак -В.Сушко (А), Демков — Питуле — Михалев (А); Карев — Достанко, Малиновский — Никулин — Кунцевич; Астанков -Докшин — Андрущенко; Станевич, Левша.

Шайба: 1:0 — Парфеевец (Ефименко, К. Захаров, 62.50, в большинстве).

Броски: 30−19 (11−8, 7−4, 11−3, 1−4).

Штраф: 8 (Ногачев — 4, Черноок, Горошко) — 35 (Достанко — 8, Видгрен, Карабанов — 25).

Лучшие игроки матча: Парфеевец, Мильчаков — Линдскуг.

Единственная шайба была заброшена в овертайме. Форвард «Шахтера» Игорь Карабанов высокоподнятой клюшкой разбил в кровь лицо нападающему «Юности» Александру Когалеву и был наказан дисциплинарным штрафом до конца игры, а горняки на 5 минут остались в меньшинстве.

Правда, минчане реализовали большинство уже через 18 секунд, после того как Максим Парфеевец с дальнего пятачка в касание переправил шайбу в сетку после паса партнера.

Напомним, что в первом матче полуфинальной серии «Юность» тоже вырвала победу лишь в овертайме.

Ход полуфинальной серии (до 4 побед):

«Юность-Минск» — «Шахтер-Солигорск» — 2:0 (3:2 ОТ, 1:0 ОТ).

Следующие матчи серии пройдут 14, 15 марта (в Солигорске) и, если потребуется, 17 (в Минске), 19 (в Солигорске) и 21 марта (в Минске).

В другой полуфинальной серии сразятся гродненский «Неман» и «Гомель». Матчи запланированы на 12, 13 (в Гродно), 16, 17 (в Гомеле) и, если потребуется, 19 (в Гродно), 21 (в Гомеле) и 23 марта (в Гродно).

Обладатель Кубка президента получит также титул чемпиона Беларуси и путевку в Лигу чемпионов. Победителю регулярного сезона полагается путевка в Континентальный кубок. Если «Юность», победившая в «регулярке», выиграет и Кубок президента, то пропуск в Континентальный кубок достанется финалисту плей-офф.