На REALTY.TUT.BY проходит конкурс « Дом моей семьи ». Мы публикуем рассказы о том, как люди восстанавливали старые постройки или возводили новое жилье. Победителей голосованием выберут читатели TUT.BY. Авторы лучших работ получат призы от наших партнеров.





Рассказывает Ольга:

— Мы с мужем всегда мечтали о своей даче, куда обязательно будем приезжать отдыхать всей семьёй. Но, как и у большинства, денег на такую покупку не было. И наконец решились строить своими силами. Большое спасибо родителям, которые нам очень помогали.

Все началось с выбора участка. Приобрели мы его в 45 км от Минска, почти за 1510 рублей (770 долларов). Выглядел он ужасно: заросли крапивы, кустарника и малины по шею заполнили все 10 соток. Мы копали, пилили, выкорчевывали, собирали мусор и приводили землю в нормальный вид. Проект будущей дачи и его согласование уменьшили наш бюджет на 590 рублей (300 долларов в эквиваленте). Установка счетчика на свет и его подключение — еще минус 420 рублей. Вся бумажная волокита заняла около года.

И вот, наконец-то, мы стали обладателями своего участка. Очень повезло, что один из наших родственников — строитель. По всем вопросам могли консультироваться у него. На семейном совете было решено сделать фундамент свайным. Бур для свай мы брали на прокат за 33 рубля (17). Привезли машину песка и машину щебня — отдали еще 295 рублей (50 и 100 долларов). Арматура обошлась в 390 (200 условных). После заливки свай, и подсчета средств на расход цемента, фундамент решили залить с бетономешалки: 10 кубов бетона с гравием и их доставка потянули на 1175 рублей (600 долларов). У мамы на работе списали старую мебель. Нужно было ее утилизировать. Так шкафы переехали к нам на дачу и стали частью опалубки.





Настала очередь блоков. За 30 кубов с доставкой заплатили 3430 рублей (1750 условных единиц в эквиваленте).









Фундамент внутри дома покрасили битумной мастикой, чтоб он не набирал влагу. Снаружи планируем отделку под камень. Первый ряд блоков положил строитель, показав нам «как нужно», остальное сделали сами.









Мы с мужем подносили блоки, мой папа клал их, а мама промазывала швы. Когда не получалось у родителей, за возведение стен брались мы с мужем. Сколько ушло клея для блоков я уже и не вспомню.

Чтобы закончить стройку, пришлось покупать еще 17 кубов. Заплатили 1450 рублей (740 долларов) с доставкой. Сделали два монолитных пояса: первый — перед балками на 2 этаж, второй — для крыши. Возможно, два и не нужно было, но мы решили, что так надежней.

Настала очередь крыши. Балки, стропила, необрезные и обрезные доски нам обошлись в 1665 рублей (850). Устанавливали их шесть человек, в том числе две женщины. Так как муж боится высоты, обрешеткой занялись мы с отцом. Покупка металлочерепицы — 2550 рублей. (1300). Как ее положить, прочитали в интернете. Там же заказали шурупы и пленку. Обошлись в два раза дешевле, чем в магазине.

Гаражные ворота отдал знакомый. Даже за установку платить не пришлось, потому что все сделали сами. В счет стройки пошли только замок, уголки и кирпич на столб — порядка 245 рублей (75+50).





Окна уже купли, но вставить не успели. За зиму изучим теорию, а весной попробуем на практике. 9 окон уменьшили семейный бюджет на 2156 рублей. (1100 долларов)

Если есть мечта — не отступай. Она может стать реальностью!

Удачи всем!

Комментирует Андрей Осинский, заместитель директора по маркетингу ООО «Алютех торговый дом»: Ольга, спасибо за подробный рассказ о всех этапах стройки дома «с нуля». Думаю, многие прочитав его решатся всей семьей на реализацию мечты об уютном жилище за городом.



Отдельно похвалю мастерство каждого, кто помогал вам возводить дом. Видно, как вы старались выполнить все работы максимально аккуратно и по теории. И, судя по фотографиям, у вас хорошо получается.



Поддерживаю решение отложить установку окон, пока не изучили матчасть. С учетом того, что 80% тепла выветривается через них, перед началом работ лучше определиться как с надежными окнами, так и со способом установки.



Удачным ходом в вашем случае будет установка защитных роллет. Сейчас идеальный момент для, того, чтобы встроить их с минимальной видимостью с улицы. А пользу от установки сможете оценить сначала летом: защитите мебель от выгорания и сохраните прохладу в комнатах. А потом зимой — рольставни помогают расходовать меньше ресурсов на отопление.



Желаю успешно достороить дом! Легкого ремонта и удачного участия в конкурсе!

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