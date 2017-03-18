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"Дом моей семьи": как построить дачу мечты своими руками
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Рассказывает Ольга:
— Мы с мужем всегда мечтали о своей даче, куда обязательно будем приезжать отдыхать всей семьёй. Но, как и у большинства, денег на такую покупку не было. И наконец решились строить своими силами. Большое спасибо родителям, которые нам очень помогали.
Все началось с выбора участка. Приобрели мы его в 45 км от Минска, почти за 1510 рублей (770 долларов). Выглядел он ужасно: заросли крапивы, кустарника и малины по шею заполнили все 10 соток. Мы копали, пилили, выкорчевывали, собирали мусор и приводили землю в нормальный вид. Проект будущей дачи и его согласование уменьшили наш бюджет на 590 рублей (300 долларов в эквиваленте). Установка счетчика на свет и его подключение — еще минус 420 рублей. Вся бумажная волокита заняла около года.
И вот, наконец-то, мы стали обладателями своего участка. Очень повезло, что один из наших родственников — строитель. По всем вопросам могли консультироваться у него. На семейном совете было решено сделать фундамент свайным. Бур для свай мы брали на прокат за 33 рубля (17). Привезли машину песка и машину щебня — отдали еще 295 рублей (50 и 100 долларов). Арматура обошлась в 390 (200 условных). После заливки свай, и подсчета средств на расход цемента, фундамент решили залить с бетономешалки: 10 кубов бетона с гравием и их доставка потянули на 1175 рублей (600 долларов). У мамы на работе списали старую мебель. Нужно было ее утилизировать. Так шкафы переехали к нам на дачу и стали частью опалубки.
Настала очередь блоков. За 30 кубов с доставкой заплатили 3430 рублей (1750 условных единиц в эквиваленте).
Фундамент внутри дома покрасили битумной мастикой, чтоб он не набирал влагу. Снаружи планируем отделку под камень. Первый ряд блоков положил строитель, показав нам «как нужно», остальное сделали сами.
Мы с мужем подносили блоки, мой папа клал их, а мама промазывала швы. Когда не получалось у родителей, за возведение стен брались мы с мужем. Сколько ушло клея для блоков я уже и не вспомню.
Чтобы закончить стройку, пришлось покупать еще 17 кубов. Заплатили 1450 рублей (740 долларов) с доставкой. Сделали два монолитных пояса: первый — перед балками на 2 этаж, второй — для крыши. Возможно, два и не нужно было, но мы решили, что так надежней.
Настала очередь крыши. Балки, стропила, необрезные и обрезные доски нам обошлись в 1665 рублей (850). Устанавливали их шесть человек, в том числе две женщины. Так как муж боится высоты, обрешеткой занялись мы с отцом. Покупка металлочерепицы — 2550 рублей. (1300). Как ее положить, прочитали в интернете. Там же заказали шурупы и пленку. Обошлись в два раза дешевле, чем в магазине.
Гаражные ворота отдал знакомый. Даже за установку платить не пришлось, потому что все сделали сами. В счет стройки пошли только замок, уголки и кирпич на столб — порядка 245 рублей (75+50).
Окна уже купли, но вставить не успели. За зиму изучим теорию, а весной попробуем на практике. 9 окон уменьшили семейный бюджет на 2156 рублей. (1100 долларов)
Если есть мечта — не отступай. Она может стать реальностью!
Удачи всем!
Комментирует Андрей Осинский, заместитель директора по маркетингу ООО «Алютех торговый дом»:Ольга, спасибо за подробный рассказ о всех этапах стройки дома «с нуля». Думаю, многие прочитав его решатся всей семьей на реализацию мечты об уютном жилище за городом.
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На REALTY.TUT.BY проходит конкурс "Дом моей семьи". Мы публикуем рассказы о том, как люди восстанавливали старые постройки или возводили новое жилье. *Партнерский...
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