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Life: Весь состав футбольной сборной России на ЧМ-2014 попал в доклад Макларена
По информации портала
Ранее сообщалось о попадании в список Игоря Акинфеева, Дениса Глушакова, Игоря Денисова, Юрия Жиркова, Александра Кокорина и Романа Широкова.
ФИФА потребовала допинг-пробы всех футболистов российской сборной, попавших в заявку на ЧМ.
— К нам приходили два запроса. По ним мы направили всю требуемую информацию о спортсменах в WADA, всего там более двадцати человек, — рассказала Камила Шафеева, сотрудник РУСАДА, курирующий командные виды спорта.
На сайте, посвященном докладу Макларена, можно найти список из 24 человек, сдавших допинг-пробы 3 июня 2014 года. Стоит отметить, что в списке нет ни одной положительной допинг-пробы.
Между тем генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура, отвечая на вопросы журналистов по этой теме, заявила, что федерация не может обвинить российских футболистов, так как доказательств нарушений нет, — сообщало ранее агентство
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По информации портала Life.ru, все футболисты сборной России на ЧМ-2014 были внесены в список канадского профессора Ричарда Макларена, делавшего для WADA доклад по...
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