По информации портала Life.ru , все футболисты сборной России на ЧМ-2014 были внесены в список канадского профессора Ричарда Макларена, делавшего для WADA доклад по допингу в российском спорте.



Ричард Макларен. Фото: Reuters

Ранее сообщалось о попадании в список Игоря Акинфеева, Дениса Глушакова, Игоря Денисова, Юрия Жиркова, Александра Кокорина и Романа Широкова.

ФИФА потребовала допинг-пробы всех футболистов российской сборной, попавших в заявку на ЧМ.

— К нам приходили два запроса. По ним мы направили всю требуемую информацию о спортсменах в WADA, всего там более двадцати человек, — рассказала Камила Шафеева, сотрудник РУСАДА, курирующий командные виды спорта.

На сайте, посвященном докладу Макларена, можно найти список из 24 человек, сдавших допинг-пробы 3 июня 2014 года. Стоит отметить, что в списке нет ни одной положительной допинг-пробы.

Между тем генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура, отвечая на вопросы журналистов по этой теме, заявила, что федерация не может обвинить российских футболистов, так как доказательств нарушений нет, — сообщало ранее агентство ТАСС .