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Две награды завоевали белорусские боксеры на молодежном ЧЕ в Румынии

21.03.2017 22:16 — Разное | Tut.by  
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Две награды завоевали белорусские боксеры на молодежном чемпионате Европы (U-22) в Румынии, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Виктор Дешкевич. Фото: boxingbelarus.by

Серебряная медаль на счету Виктора Дешкевича (весовая категория до 75 кг), который в ходе турнира был сильнее одного из фаворитов соревнований в этом весе хорвата Луки Плантича. Упорный поединок завершился раздельным решением судей в пользу белоруса. Далее Виктор Дешкевич одолел соперника из Израиля Габриэля Зана-Доскало, однако был вынужден отказаться от поединка за первое место из-за травмы.

Бронзовой награды удостоен Глеб Синькевич (81 кг). В полуфинале он уступил россиянину Муслиму Гаджимагомедову и не смог выйти в финал, по правилам турнира белорус удостоен бронзовой награды.

Не поднялся на пьедестал почета молодежного чемпионата Европы бронзовый призер взрослого чемпионата мира 2015 года, участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Дмитрий Асанов. Белорус в 1/16 финала в категории до 56 кг уступил британцу Питеру Макгрейлу. Как отметили в Белорусской федерации бокса, ставка на молодых атлетов в новом олимпийском цикле оправдывает себя. Две награды европейского форума свидетельствуют о высоком потенциале боксеров, которые уже начали подготовку к летним Играм 2020 года.

 
 
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Две награды завоевали белорусские боксеры на молодежном чемпионате Европы (U-22) в Румынии.

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