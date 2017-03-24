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Новинки робототехники для армии показали на выставке в Кубинке
24.03.2017 20:52 — Разное | Sputnik Беларусь
В подмосковном парке "Патриот" в Кубинке были представлены около 89 моделей российского приборостроения, среди которых авиационно-пилотируемые машины — ими можно управлять дистанционно.
Минобороны РФ
"Задача конференции как раз состоит в том, чтобы те наработки, которые были сделаны — по задачам Минобороны, в инициативном порядке, продемонстрировать здесь на конференции", — сообщил член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Мартьянов.
Он отметил, что по результатам мероприятия будут отобраны образцы, которые в дальнейшем испытают на полигонах.
Минобороны России три года назад одобрило программу, согласно которой робототехника определена высшей приоритетной областью программы вооружения.
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