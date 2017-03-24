В подмосковном парке "Патриот" в Кубинке были представлены около 89 моделей российского приборостроения, среди которых авиационно-пилотируемые машины — ими можно управлять дистанционно.



Минобороны РФ Минобороны РФ опубликовало кадры учений артиллеристов

"Задача конференции как раз состоит в том, чтобы те наработки, которые были сделаны — по задачам Минобороны, в инициативном порядке, продемонстрировать здесь на конференции", — сообщил член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Мартьянов.

Он отметил, что по результатам мероприятия будут отобраны образцы, которые в дальнейшем испытают на полигонах.

Минобороны России три года назад одобрило программу, согласно которой робототехника определена высшей приоритетной областью программы вооружения.