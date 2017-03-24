﻿ Новинки робототехники для армии показали на выставке в Кубинке. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Новинки робототехники для армии показали на выставке в Кубинке

24.03.2017 20:52 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

В подмосковном парке "Патриот" в Кубинке были представлены около 89 моделей российского приборостроения, среди которых авиационно-пилотируемые машины — ими можно управлять дистанционно.

Новинки робототехники для армии показали на выставке в Кубинке
Минобороны РФ
Минобороны РФ опубликовало кадры учений артиллеристов

"Задача конференции как раз состоит в том, чтобы те наработки, которые были сделаны — по задачам Минобороны, в инициативном порядке, продемонстрировать здесь на конференции", — сообщил член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Мартьянов.

Он отметил, что по результатам мероприятия будут отобраны образцы, которые в дальнейшем испытают на полигонах.

Минобороны России три года назад одобрило программу, согласно которой робототехника определена высшей приоритетной областью программы вооружения.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На военно-научной конференции "Роботизация Вооруженных сил РФ" российские дизайнеры и производители показали технические новинки. Смотрите на видео последние...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В приватизационный список-2017 вошло около 40 акционерных обществ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика