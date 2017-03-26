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Группа "Звери" привезет в Минск акустический концерт

27.03.2017 15:57 — Разное | Tut.by  
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Для группы «Звери» акустика — это всегда эксперимент, в Минске такой концерт состоится впервые. Фишка новой программы — балалайка, которую возьмет в руки гитарист группы «Звери» Герман Осипов. Он окончил Гнесинку по классу балалайки и наконец-то сможет показать себя в этом амплуа 1 июня в «Прайм Холл».


«Акустика — это всегда момент проверки, себя в первую очередь. За моей спиной на сцене будут стоять 7 профессионалов, которые играют качественную музыку, и она меня перевоплощает, — рассказывает Рома Зверь. — В такие моменты я и пою по-другому, и ощущаю сцену, музыку по-другому».

В новом концерте группа «Звери» решила сделать акцент на свете и отказаться от спецэффектов, чтобы сосредоточить все внимание зрителей на музыке. Это будут главные хиты и пара сюрпризов, вся хитрость — в аранжировках.

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«Мы хотим добиться такого впечатления — собрались на сцене музыканты и играют красивую музыку. Мы сразу ставим самих себя в определенные стилистические рамки. Ничего, кроме музыки, от такого формата ожидать не нужно, — говорит лидер группы „Звери“. — Думаю, первые полчаса этой программы публика будет находиться в каком-то оцепенении. Это момент привыкания к нам — новым».

Рома Зверь исполнит песни из популярных альбомов: «Голод», «Районы-кварталы», «Когда мы вместе, никто не круче», «Дальше», «Музы» и другие.

1 июня, Prime Hall, начало в 20.00.

Стоимость билетов от 55 руб.

Инфолиния: +375 29 851 77 06, +375 44 551 77 06.

Купить билет

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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на концерт БИ-2 в Минске.

Для участия вам необходимо:

1. Скачать приложение «Афиша» для iOS или Android

2. Открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать»

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Теги: Минск
 
 
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Концерт состоится 1 июня в Прайм Холл.

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