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Группа "Звери" привезет в Минск акустический концерт
Для группы «Звери» акустика — это всегда эксперимент, в Минске такой
«Акустика — это всегда момент проверки, себя в первую очередь. За моей спиной на сцене будут стоять 7 профессионалов, которые играют качественную музыку, и она меня перевоплощает, — рассказывает Рома Зверь. — В такие моменты я и пою по-другому, и ощущаю сцену, музыку по-другому».
В новом концерте группа «Звери» решила сделать акцент на свете и отказаться от спецэффектов, чтобы сосредоточить все внимание зрителей на музыке. Это будут главные хиты и пара сюрпризов, вся хитрость — в аранжировках.
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«Мы хотим добиться такого впечатления — собрались на сцене музыканты и играют красивую музыку. Мы сразу ставим самих себя в определенные стилистические рамки. Ничего, кроме музыки, от такого формата ожидать не нужно, — говорит лидер группы „Звери“. — Думаю, первые полчаса этой программы публика будет находиться в каком-то оцепенении. Это момент привыкания к нам — новым».
Рома Зверь исполнит песни из популярных альбомов: «Голод», «Районы-кварталы», «Когда мы вместе, никто не круче», «Дальше», «Музы» и другие.
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Концерт состоится 1 июня в Прайм Холл.
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