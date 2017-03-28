В отношении водителя скорой, который сбил в Светлогорске 15-летнюю школьницу, возбуждено уголовное дело, сообщает телеканал « Ранак ».





Напомним, авария произошла вечером 17 марта . Скорая ехала по улице Социалистической со стороны улицы Авиационной. Девочка выбежала на проезжую часть из-за припаркованного транспорта, и водитель скорой совершил наезд. Пострадавшая получила серьезные травмы и была доставлена в реанимационное отделение больницы, где ее ввели в состояние искусственной комы.

В отношении 50-летнего водителя Светлогорский РОСК 22 марта возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).

«Сейчас пострадавшая пришла в сознание, но то, что с ней произошло, не помнит, что и неудивительно, учитывая характер травм», — рассказал «Ранак» следователь по особо важным делам Светлогорского РОСК Андрей Ларионов.

Расследование по уголовному делу продолжается.