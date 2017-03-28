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В отношении водителя скорой, сбившего школьницу, возбуждено уголовное дело. Девочка пришла в себя

29.03.2017 13:06 — Разное | Tut.by  
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В отношении водителя скорой, который сбил в Светлогорске 15-летнюю школьницу, возбуждено уголовное дело, сообщает телеканал «Ранак».


Напомним, авария произошла вечером 17 марта. Скорая ехала по улице Социалистической со стороны улицы Авиационной. Девочка выбежала на проезжую часть из-за припаркованного транспорта, и водитель скорой совершил наезд. Пострадавшая получила серьезные травмы и была доставлена в реанимационное отделение больницы, где ее ввели в состояние искусственной комы.

В отношении 50-летнего водителя Светлогорский РОСК 22 марта возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).

«Сейчас пострадавшая пришла в сознание, но то, что с ней произошло, не помнит, что и неудивительно, учитывая характер травм», — рассказал «Ранак» следователь по особо важным делам Светлогорского РОСК Андрей Ларионов.

Расследование по уголовному делу продолжается.

 
 
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Напомним, в результате ДТП пострадавшая получила серьезные травмы и была доставлена в реанимационное отделение больницы, где ее ввели в состоянии искуственной...

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