Ни одно предложение бизнеса по совершенствованию налогового законодательства не остается без внимания, Пообещало Министерство по налогам и сборам.

"В министерство поступает очень много предложений, особенно от различных предпринимательских объединений. И все они рассматриваются, ни одно не остается без внимания", - заявила заместитель начальника отдела налогообложения индивидуальных предпринимателей главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Беларуси Наталья Подгорная.

По словам специалиста, вся работа по совершенствованию налогового законодательства направлена на либерализацию и создание равных условий деятельности для всех субъектов хозяйствования - и организаций, и индивидуальных предпринимателей. Поступающие от бизнеса предложения рассматриваются на созданном в министерстве консультативном совете, в состав которого помимо специалистов государственных органов входят представители предпринимательского сообщества и индивидуальные предприниматели, пишет БЕЛТА.

"Можно с уверенностью говорить, что бизнес принимает непосредственное участие в обсуждении любых изменений законодательства и активно пользуется этой возможностью", - подчеркнула представитель МНС.