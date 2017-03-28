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МНС пообещало не оставить без внимания ни одного предложения бизнеса

29.03.2017 15:15 — Разное | Ежедневник  
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МНС пообещало не оставить без внимания ни одного предложения бизнеса

Ни одно предложение бизнеса по совершенствованию налогового законодательства не остается без внимания, Пообещало Министерство по налогам и сборам.

"В министерство поступает очень много предложений, особенно от различных предпринимательских объединений. И все они рассматриваются, ни одно не остается без внимания", - заявила заместитель начальника отдела налогообложения индивидуальных предпринимателей главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Беларуси Наталья Подгорная.

По словам специалиста, вся работа по совершенствованию налогового законодательства направлена на либерализацию и создание равных условий деятельности для всех субъектов хозяйствования - и организаций, и индивидуальных предпринимателей. Поступающие от бизнеса предложения рассматриваются на созданном в министерстве консультативном совете, в состав которого помимо специалистов государственных органов входят представители предпринимательского сообщества и индивидуальные предприниматели, пишет БЕЛТА.

"Можно с уверенностью говорить, что бизнес принимает непосредственное участие в обсуждении любых изменений законодательства и активно пользуется этой возможностью", - подчеркнула представитель МНС.

 
 
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Ни одно предложение бизнеса по совершенствованию налогового законодательства не остается без внимания, Пообещало Министерство по налогам и сборам.

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