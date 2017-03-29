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Президенты Беларуси и Туркменистана Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов подписали 11 двусторонних документов по итогам переговоров в расширенном составе в Ашхабаде, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Переговоры лидеров стран и правительственных делегаций состоялись утром 30 марта в президентском дворцовом комплексе "Огузхан".

"Беларусь и Туркменистан подписали 11 документов по развитию сотрудничества в различных сферах", – говорится в сообщении пресс-службы.

Главы государств также приняли совместное заявление, где, в частности, была отмечена динамика диалога между странами и положительно оценена реализация договоренностей, достигнутых ранее. В четверг Лукашенко и Бердымухамедов в Ашхабаде откроют новое здание посольства Беларуси в столице Туркменистана, а на следующий день – торжественно введут в эксплуатацию Гарлыкский горно-обогатительный комбинат, который белорусские специалисты строили с 2009 года.



